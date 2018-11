Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit tappavat aiempaa enemmän Euroopassa

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit aiheuttavat aiempaa enemmän vakavia infektioita, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Euroopan tartuntatautikeskus ECDC arvioi, että Euroopassa noin 33 000 ihmistä kuolee vuosittain antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamiin infektioihin. Määrä on lähes 2,5 kertaa suurempi kuin vuonna 2007.

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tilanne on THL:n mukaan parempi kuin muualla Euroopassa ja antibioottien teho on edelleen hyvä. Yksi syy tähän on se, että Suomessa on pitkät perinteet antibioottiresistenssin seurannassa ja torjunnassa.

THL:n mukaan antibioottiresistenssin torjuntaan on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota.

– Antibioottiresistenssi on kasvava ongelma, johon täytyy suhtautua vakavasti myös Suomessa. Suurin tautitaakka kohdistuu hoitolaitoksiin. Infektioiden ehkäisy sekä resistenttien bakteerien leviämisen estäminen ovat avainasemassa, THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava sanoo tiedotteessa.

Antibioottiresistenssi tarkoittaa bakteerin kykyä vastustaa antibioottia, jolla on aiemmin pystytty parantamaan kyseisen bakteerin aiheuttama tauti.

Euroopassa antibioottiresistenssin arvioitu tautitaakka on jo lähes yhtä suuri kuin influenssan, tuberkuloosin ja hivin yhteensä.