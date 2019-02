Antoiko rakkaasi ystävänpäivälahjaksi kännykällä etänä ohjattavan seksilelun? – Lehti: Yksityisyyden kannalta teledildo on painajainen

Teknologian kehittyminen on mahdollistanut myös aiempaa monipuolisemmat seksilelut. Nykyään kumppanin kanssa voi harrastaa intiimejä hetkiä myös etänä niin, että kumppani voi hallinnoida älypuhelimen avulla toisen osapuolen käytössä olevaa seksilelua vaikka tuhansien kilometrien päästä.

Esimerkiksi etäsuhteiden lemmenkaipuun kannalta teledilldot ja kauko-ohjattavat vibraattorit kuulostavat varsin näppäriltä, mutta niissä voi myös piillä uhkia, kertoo Amerikkalainen aikakauslehti Wired. Wiredin artikkelin mukaan hauska ja viattoman oloinen seksilelu voi olla tietoturvan kannalta varsinainen painajainen.

Lehden mukaan asiantuntijat ovat jo hyvän tovin varoitelleet siitä, että kauko-ohjattavien vibraattorien kautta on mahdollista hakkeroida käyttäjien tietoja, koska niiden tietoturva on hyvin haavoittuvaista. Lisäksi on periaatteessa mahdollista, että kolmas osapuoli kaappaa hakkeroimalla laitteen halllinnoinnin itselleen. Tutkijat ovat huolissaan siitä, että seksileluissa piilee merkittävä tietoturvariski, jota moni ei tule ajatelleeksi.

Wiredin haastatteleman asiantuntijan mukaan se, että seksilelut yhdistetään älypuhelimeen Bluetoothin kautta, tekee niistä otollisia tietoturvahyökkäyksille. Myöskään älypuhelinsovellukset, joiden kautta leluja käytetään, ovat yksityisyydensuojan kannalta hyvin riskialttiita.

Useimpien seksilelujen tietoturva on tehty yksityisyyden suojan kannalta köyhällä tavalla alusta alkaen, joten käyttäjillä ei ole paljoakaan tehtävissä laitteille antamiensa tietojen suojaamisessa,

Wiredin haastatteleman tietoturva-asiantuntija kehottaa varmistamaan, että käyttää seksilelusovelluksissa monipuolisia ja uniikkeja salasanoja. Lisäksi laitteiden ja sovellusten päivitykset kannattaa tarkistaa ja päivittää tarvittaessa ajan tasalle. Lisäksi kannattaa punnita tarkkaan sitä, mitä oikeuksia ja tietoja sovelluksille antaa.

Tuotteiden valmistajilla olisikin paljon tehtävää tietoturvan parantamisessa, jotta käyttäjät pääsisivät nauttimaan nykyteknologian tuomista mahdollisuuksista ilman pelkoa kyberhyökkäyksistä.