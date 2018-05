Antti Kaikkonen: Kokoomuksen sote-lipeämiset lienee nyt nähty

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei usko, että kokoomuksen eduskuntaryhmästä lipeää Susanna Kosken jälkeen enää enempää kansanedustajia pois tukemasta sote-uudistusta.

Hallituksen enemmistö sote-kysymyksessä on Kosken ratkaisun jälkeen supistunut äärimmäisen niukaksi, mutta Kaikkonen uskoo enemmistön löytymiseen ratkaisevissa äänestyksissä.

– Oma eduskuntaryhmäni on yksituumaisesti tämän hankkeen takana ja kokoomuksenkin lipeämiset lienee nyt nähty. Ymmärtääkseni myös sinisiltä on yksimielinen tuki hankkeelle, joten kyllä siinä enemmistö on olemassa, Kaikkonen sanoi STT:lle.

– Ja ei kai sitä toisaalta ole missään sanottu, että joka ikinen oppositioedustaja tätä vastaan äänestää. Itselläni on sellainen käsitys, että ainakin osa vielä harkitsee muita vaihtoehtoja. Kyllä oppositiossakin on edustajia, jotka ajattelevat, että tämä vuosien vatvominen riittää ja on päätöksenteon aika.

"Ylikuumentunutta keskustelua"

Kaikkosen mukaan ylikuumentuneessa sote-keskustelussa kaivattaisiin nyt jäitä hattuun.

– Annetaan nyt perustuslakivaliokunnan tehdä työnsä. Sen jälkeen voidaan taas arvioida seuraavia askelmerkkejä, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen ei näe, että sote-uudistus olisi vaarantunut esimerkiksi perustuslakivaliokunnan sote-lausunnon viipymisen tai hallituksen enemmistön vähittäisen supistuminen myötä.

– Kieltämättä viime viikkoina on ollut sivutuulta, mutta edellytykset hankkeen maaliin viemiseksi ovat edelleen olemassa.