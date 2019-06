Antti Kaikkonen on "vahvalla motivaatiolla mukana" keskustan pj-kisassa – toivoo muitakin ehdokkaita tarjolle

Keskustan Antti Kaikkonen tavoittelee puolueen puheenjohtajuutta syyskuun puoluekokouksessa. Kaikkonen kertoi asiasta mediatilaisuudessa keskustan puoluetoimiston edustalla puistossa.

Hän sanoi kypsytelleensä päätöstä pitkään ja olevansa "vahvalla motivaatiolla" mukana kisassa.

– Tavoite on palauttaa keskustan itseluottamus ja kannatus vaaleissa.

Hän toivoi, että kisaan ilmoittautuu muitakin ehdokkaita. Uusi puheenjohtaja valitaan ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuun alussa Kouvolassa. Kaikkonen on ensimmäinen kisaan ilmoittautunut ehdokas.

Kaikkonen toimi Juha Sipilän hallituskaudella keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Nykyiseen hallitukseen Kaikkonen nimitettiin puolustusministeriksi.

Hän ei vielä kertonut, aikooko mahdollisen valintansa jälkeen ottaa hoitoonsa valtiovarainministerin salkun, joka on nyt Mika Lintilällä (kesk.), mutta sanoi pitävänsä luontevana, että puolueen puheenjohtajalla on painavin salkku.

Kaikkonen sanoi haluavansa tuoda keskustan toimintaan "enemmän toimintaa ja vähemmän byrokratiaa".

Oikeuskansleri on linjannut, ettei Kaikkosen ministeriydelle ole oikeudellista estettä. Asiaa selvitettiin, sillä Kaikkonen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen vuonna 2013 luottamusaseman väärinkäytöstä Nuorisosäätiön vaalirahoitusjutussa.

Uudeltamaalta valittu Kaikkonen on viidennen kauden kansanedustaja. Lisäksi hän on pitkäaikainen Tuusulan kaupunginvaltuutettu.

Sipilä kertoi eduskuntavaalien jälkeen, ettei jatka puolueen johdossa

Nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä kertoi huhtikuussa pian eduskuntavaalien jälkeen luopuvansa keskustan puheenjohtajuudesta ja ilmoitti, että uusi puheenjohtaja valitaan syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa.

– Vaalitulos ei jätä minulle mahdollisuuksia, Sipilä tviittasi.

Keskusta menetti eduskuntavaaleissa roimasti kannatustaan ja 18 paikkaa eduskunnasta.

Sipilä kirjoitti blogin, jossa hän avasi päätöksensä syitä.

– Puolueiden puheenjohtajat ja varsinkin pääministeri kuluvat nopeasti puolueensa keulakuvina. Näin on käynyt minullekin. Puolueen puheenjohtajana minun vastuuni on joka tilanteessa ajatella ja vaalia Keskustan etua, Sipilä kirjoitti.

Kaikkonen kommentoi pian Sipilän ilmoituksen jälkeen, että ehdokkuutta puolueen puheenjohtajaksi on harkittava, jos siihen on aitoa kannatusta. Facebook-kirjoituksessaan Kaikkonen sanoi, että hänen puhelimensa on soinut ja hänen mieltään lämmittää se, jos ajatellaan, että hän voisi olla ehdolla puolueen johtoon.

Ennakkosuosikki Saarikko: Puheenjohtajuus ei sovi elämäntilanteeseen

Vahvana ennakkosuosikkina pidetty tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ilmoitti jo huhtikuussa, ettei aio pyrkiä tehtävään. Saarikko perusteli päätöstä elämäntilanteellaan.

– Keskustan puheenjohtajuus tällaisena yhteiskunnallisena murrosaikana yhdistettynä perhetilanteeseeni on niin valtava vastuu, etten voisi sitä sataprosenttisesti nyt kantaa, Saarikko kirjoitti blogissaan.

Saarikko odottaa toista lastaan, jonka laskettu aika on syyskuussa.

Myös ministeri Lintilä on torjunut ajatuksen. Lintilä perusteli ratkaisuaan sillä, että hänellä on jo ennestään tarpeeksi töitä valtiovarainministerinä.

– Ja toisaalta puheenjohtajan pesti on kova paikka ja koen, että jos sieltä (puolueesta) löytyy nuorempia, niin annetaan heille ensisijainen mahdollisuus, Lintilä sanoi kesäkuun alussa.

Hän kertoi harkitsevansa asiaa uudelleen, jos ehdokkaita ei ala löytyä.

Entinen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen kertoi huhtikuussa, ettei aio tavoitella puolueen puheenjohtajuutta.

Tuore keskustan kansanedustaja Eeva Kalli kertoi tiistaina MTV:lle, ettei lähde mukaan puheenjohtajakisaan.

Veikkailuissa mahdollisista puheenjohtajaehdokkaista ovat olleet mukana myös elinkeinoministeri Katri Kulmuni ja Hannakaisa Heikkinen. He eivät ole vielä ilmoittaneet aikeistaan.

Sekottaisiko Kaikkosen puheenjohtajuus keskustan ministeripakkaa?

Keskustan tuleva puheenjohtaja on sikäli kiinnostava, että hän todennäköisesti sekoittaa keskustan ministeripakkaa. Painavimman eli valtiovarainministerin salkun sai nyt Lintilä. Tavallisesti valtiovarainministerin salkku menisi puheenjohtajalle.

Sipilä kommentoi aiemmin, että uusi puheenjohtaja voi aiheuttaa ministerikierrätystä, jos tämä niin haluaa.

– Se voi tuoda ministeriryhmään muutoksia. Tästä hetkestä varmaan alkaa todellinen puheenjohtajakisa. Toivon, että meillä on vaihtoehtoja, Sipilä sanoi.

– Uudella puheenjohtajalla on sanansa sanottavana siinä, haluaako hän joitakin muutoksia tähän ryhmään. Me muut taivumme siihen, mitä uusi puheenjohtaja esittää, hän lisäsi.

Kaikkonen kommentoi kesäkuun alussa tulevan puheenjohtajan vaikutusta ministerijakoon.

– Valtiovarainministerin salkku on tietysti raskain salkku. Voisin kuvitella, että tuleva puheenjohtaja, kuka hän sitten onkaan, joutuu sen asian miettimään, että onko syytä siinä samalla toimia myös valtiovarainministerinä, hän sanoi.