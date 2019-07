Antti Kaikkosen eväät keskustan nousuun: Ajatus koko Suomesta, kapulakielen välttäminen, byrokratian vähentäminen ja ihmisten kuunteleminen

Keskustan puheenjohtajuutta tavoitteleva Antti Kaikkonen korostaa, että Suomessa tarvitaan edelleen rakentavaa ja maltillista keskustaa. Hän haluaa palauttaa keskustan itseluottamuksen.

– Koen, että poliittinen keskustelu on hyvin kärjistynyt ja korostaa poliittisia äärilaitoja aiheesta kuin aiheesta. Katson, että Suomessa on tarvetta edelleen maltilliselle ja rakentavalle poliittisen keskikentän voimalle, Kaikkonen vastaa kysymykseen, mikä hänelle on tärkeintä keskustassa.

– On iso haaste pärjätä tässä kärjistyneessä ilmapiirissä, mutta jos siinä onnistutaan keskusta palaa suurten puolueiden joukkoon, Kaikkonen jatkaa.

Itseluottamus palautettava

Kaikkonen kertoo haluavansa palauttaa keskustan ja keskustaväen itseluottamuksen.

– Uskon, että tätä kansanliikettä tarvitaan. Olemme olleet vähän siipi maassa jo pidemmän aikaa. Nyt on aika ryhdistäytyä, levittää siivet ja lähteä kohti uutta nousua.

Kaikkosen mukaan keskusta elää nyt yhtä historiansa vaikeinta aikaa. Hän ei lupaa kannatuksen nousussa pikavoittoja eikä se riitä, että vaihdetaan yksi henkilö eli puheenjohtaja. Koko porukalta tarvitaan uutta henkistä asentoa.

"En siedä 10 prosentin kannatusta"

Kaikkosen mukaan tähtäin on vuoden 2023 eduskuntavaaleissa, mutta kannatuksen suunta on saatava muuttumaan hyvissä ajoin ennen todellista mittauspistettä. Hän ei ota vielä kantaa siihen, onko tavoitteena pääministeripuolueeksi nouseminen.

– Asetellaan sitä sitten porukalla vähän myöhemmin. Tietenkään en tule hyväksymään ja sietämään sitä, että kannatus heiluu 10 prosentin tietämillä.

Kapulakieltä vältettävä

Yhtenä nousun keinona Kaikkonen pitää politiikan sanoittamista. Hän aikoo välttää viimeiseen saakka kapulakieltä.

– En ole keikauttamassa keskustan arvoja ja aatetta selälleen. Pikemminkin voisin sanoittaa sitä, että viesti saavuttaa suomalaiset nykyistä laajemmin ja aion välttää politiikan kapulakieltä, mihin moni poliitikko sortuu ja joskus itsekin.

Myös keskustan järjestötoiminta kaipaa remonttia. Jäsenistön mielipidettä pitäisi kuulla useammin myös puoluekokousten välillä. Jäsenkyselyitä politiikan ajankohtaisista kysymyksistä pitäisi tehdä nykyistä useammin.

– Muutoinkin suosin periaatetta "enemmän toimintaa, vähemmän byrokratiaa".

Ajatus koko Suomesta

Kaikkosen mukaan keskustan erottaa vasemmistosta omatoimisuus ja yrittäjyyden arvostus. Kovaan oikeistoon ero löytyy sitä, että keskustan mielestä yhteiskunnan täytyy pitää viime kädessä huolta heikompiosaisista.

– Toivon, että tämä hyvä sydän näkyisi vielä entistä voimakkaammin. Saimme tiettyjä puumerkkejä hallitusohjelmaan.

Kaikkosen mukaan keskustan erottaa kaikista muista puolueista ajatus koko Suomesta.

– Väitän, että tätä keskusta tuo esiin enemmän kuin mikään muu puolue. Haluamme turvata elämän edellytyksiä etelästä pohjoiseen ja maaseudulta kaupunkeihin.

Virolaisen tyyli miellyttää

Kaikkonen kertoo arvostavansa kaikkia keskustan entisiä puheenjohtajia eikä halua asettaa yhtä ylitse muiden.

– Mutta tyyli, jolla J ohannes Virolainen johti keskustaa, oli mielestäni hyvä. Hän oli kansanomainen ja ihmisläheinen johtaja ja mukana saattoi olla joskus ripaus huumoriakin. Hän oli karjalaistaustainen kuten itsekin olen.

Hän ei lähde arvioimaan, mikä hänet erottaa väistyvästä puheenjohtaja Juha Sipilästä tai kilpakumppanista, Katri Kulmunista. Kaikkonen arvioi, ettei hänen ja Kulmunin kesken löydy valtavia linjaeroja, vivahde-eroja löytyy.

– Voi olla, että syksyn vaalissa kysymys on enemmän, minkälaista henkilöä, persoonaa ja johtajuutta haetaan.

Onko keskusta linja kirkas, jos kyseessä ei ole linjavaali?

– Ei se ainakaan suurelle yleisölle ole kirkas ja se on yksi tulevan johtajan tehtävä, tuoda keskustalaista viestiä, että se huomataan.

"Ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu"

Johtajakokemusta Kaikkonen sai viime vaalikaudella johtaessaan aluksi ulkoasiainvaliokuntaa ja sitten keskustan eduskuntaryhmää. Hän kertoo saaneensa molemmista tehtävistä hyvää palautetta työkavereilta.

– Kun ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu, hyvän johtajan kannattaa käyttää niitä samassa suhteessa. Kuunnella vähän enemmän. Koetan herkällä korvalla kuunnella ihmisten näkemyksiä ja koetan yhteen sovittaa niitä parhaan taitoni mukaan ja olen kai niissä onnistunutkin, Kaikkonen sanoo ja jatkaa.

– Viime kausi ei ollut ihan helppo johtaa keskustan ryhmää. Mutta lopulta keskusta taisi olla yhtenäisin porukka koko eduskunnassa.

"En edusta kumpaakaan ääripäätä"

Kaikkonen sanoo, että häntä on yritetty panna erilaisiin lokeroihin janalla arvoliberaali–konservatiivi.

– En edusta kumpaakaan ääripäätä. Olen kohtalaisen maltillisen keskellä toimija.

Kaikkonen jatkaa, että keskustassa on liberaalimpia ja konservatiivisempia ihmisiä. Puolueen pitää pystyä toimimaan siten, että erilaiset mielipiteet mahtuvat joukkoon. Eduskunnassa vakaumukseen liittyvissä kysymyksissä on voitava äänestää omantunnon mukaan.

Miten keskusta rynnii kaupunkeihin?

Keskustan yhtenä ongelmana on heikko kannatus suurissa kaupungeissa. Kaikkonen muistuttaa, että keskustan juuret ovat maaseudulla ja keskusta ei saa koskaan hylätä sitä. Se ei ole kuitenkaan este kaupunkikannatuksen kasvamiselle.

– Olen pystynyt saamaan aika hyviä äänimääriä maan suurimman vaalipiirin suurista kaupungeista.

Kaikkosen mukaan keskustan näkemykset sopivat hyvin kaupunkeihin, työnteon, yrittämisen, itsensä kehittämisen ja opiskelun arvostaminen, valinnanvapauden korostaminen päivähoitoratkaisuissa samoin kuin tolkullinen luontosuhde.

– Nämä asiat toimivat yhtälailla maalla kuin kaupungeissa.

Tolkun vihreydellä Kaikkonen tarkoittaa sitä, ettei keskusta ole kieltämässä bensiini- ja dieselautoja harvaan asutussa Suomessa. Yksi helppo käytännön ilmastoteko on kotimaisen ruuan suosiminen.