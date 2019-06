Antti Rinne: Uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä, hallitusohjelma valmis

Hallituksen muodostajan Antti Rinteen (sd.) mukaan uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä. Rinne kertoi asiasta medialle Säätytalon edustalla. Hän ei toistaiseksi kertonut tarkempia tietoja uuden hallituksen salkkujaosta.

Rinne myös tviittaa, että hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty. Rinteen mukaan hallitusohjelmasta tiedotetaan huomenna aamupäivällä kello 10.30 Helsingin Oodi-kirjastossa.

Vajaan neljän viikon urakka on nyt takana. Hallitusohjelma on valmis ja ministerijako on tehty. Kiitos kaikille hyvähenkisestä, rakentavasta ja ratkaisuhakuisesta neuvotteluprosessista! Tiedotamme hallitusohjelmasta huomenna kello 10.30 Oodissa.