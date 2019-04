Anu Vehviläinen Ylelle: En lähde mukaan keskustan puheenjohtajakilpaan, riittävä intohimo tehtävään puuttuu

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ei lähde mukaan keskustan puheenjohtajakilpaan. Vehviläinen kommentoi asiaa Ylelle valtiopäivien avajaisissa.

Vehviläinen sanoi, ettei tunne riittävää intohimoa puheenjohtajan tehtävää kohtaan.

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä kertoi viime viikolla jättävänsä puheenjohtajan tehtävän syyskuussa järjestettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa.

Vehviläinen kertoo miettineensä puheenjohtajakisaan lähtemistä aikoinaan kahdesti, kun Matti Vanhanen jätti keskustan puheenjohtajuuden vuonna 2010 ja Mari Kiviniemi vuonna 2012.

– Arvostan sitä, että myös minua on kysytty tähän tehtävään, mutta minulta ei löydy riittävästi intohimoa. Koen, että olen joukkuepelaaja ja koen valtavan tärkeäksi olla keskustan joukkueessa mukana viemässä keskustaa ja suomalaista yhteiskuntaa eteenpäin, Vehviläinen sanoi Ylen haastattelussa.

Saarikko jäi pois, Kaikkonen harkitsee

Puheenjohtajaveikkailujen kärkinimiin kuulunut perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kertoi keskiviikkona, ettei lähde mukaan puheenjohtajakisaan. Saarikko perusteli poisjäämistään elämäntilanteellaan. Toista lastaan odottavalla Saarikolla on laskettu aika syyskuussa puoluekokouksen jälkeen.

Saarikko korosti olevansa edelleen vahvasti politiikassa mukana ja tavoittelevansa kunnianhimoisia tehtäviä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen toisti keskiviikkona aiemmat kommenttinsa siitä, että miettii puheenjohtajaehdokkuutta kevään mittaan. Hänelle on tullut kyselyjä keskustan kentältä.

– Olen kuulolla. Jos kannatusta on, niin sitten sitä on vakavammin harkittava, mutta ei tässä ole tarvetta hötkyillä tai kiirettä mihinkään, Kaikkonen sanoi.

Kulmuni ja Heikkinen pohtivat asiaa myöhemmin

Veikkailuissa mahdollisista puheenjohtajakisaan lähtijöistä ovat olleet mukana myös esimerkiksi keskustan varapuheenjohtajat Katri Kulmuni ja Hannakaisa Heikkinen.

Heikkisen mukaan kaikilla on nyt runsaasti aikaa miettiä puheenjohtajakisaa, koska valinta tehdään vasta syksyllä. Hän sanoi keskiviikkona, että henkilökohtaisen pohdinnan aika kisaan lähdöstä on vasta myöhemmin.

– Oman pohdinnan aika on sitten, kun nämä kevään kiireet täällä eduskunnassa on käyty. Onneksi syksyyn on hyvin aikaa, Heikkinen kommentoi eduskunnassa.

Heikkinen on aiemmin sanonut, että hänen harkintaansa vaikuttaa, että kotona on vielä melko pienet lapset ja maatalousyrittäjyyttä.

Kulmuni kertoi keskiviikkona eduskunnassa, että päättää lähempänä syyskuun puoluekokousta, lähteekö mukaan kisaan.