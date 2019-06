Apteekkien hyllyillä on pahaa vajetta – välillä kalliimpi lääke on ainoa vaihtoehto

Vanhan sanonnan mukaan erityisen vaivattomasti tapahtuva asia tulee kuin apteekin hyllyltä.

Enää ei sanonnalle tahdo olla katetta, sillä yhä useammin apteekin asiakas saa apteekissa kuulla ei-oon: monista lääkkeistä on pula eikä puuttuvaa lääkettä ole koko maassa.

– Ongelma on maailmanlaajuinen. Viime vuonna saatavuushäiriötiedotteita tehtiin Suomessa 1 213, Suomen apteekkariliiton vs. viestintäjohtaja Elina Aaltonen toteaa.

Vielä vuonna 2015 ilmoituksia tehtiin reilut neljäsataa, 430.

Viime vuoden tilastopiikkiä selittää osaksi verenpainelääke valsartaania sisältävien lääkkeiden laatuongelmat viime kesänä. Jakelukieltoa terästettiin valsartaanilääkkeiden vaihtamiskehotuksella. Potilaat saivat vaihtaa ne maksutta korvaavaan lääkkeeseen.

Kun jokin lääke loppuu koko Suomesta, on lääkkeen myyntiluvan haltijan tehtävä asiasta virallinen ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Se tapahtuu viranomaisen sivuilla julkaistulla virallisella lomakkeella. Fimea julkaisee ilmoitukset verkkosivuillaan. Maanantaina 10. kesäkuuta niitä oli tehty 18, tiistaina 32, keskiviikkona 11, torstaina 10 ja perjantaina 11. Yhden viikon summana oli 82 lääkepulailmoitusta.

150 000 suomalaisen käyttämästä verenpainelääke losartaanista on useita eri kirjauksia, samoin vaikean masennuksen hoidossa käytettävästä sertraliinista.

Invasiivisen rintasyövän hoitoon käytetystä Letrozolista on pulaa, kuten myös parasetamolin, tavallisen kipulääkkeen, poretablettiversiosta. Poretabletit ovat käteviä niille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty tabletteja nielemään.

– Pahimmin lääkepulasta on kärsitty ehkäisypillereissä, joista puolenkymmentä eri valmistetta on ollut loppu jo jonkin aikaa. Lisäksi on pulaa atooppisen ihottuman hoidossa käytetyistä voiteista ja joistakin migreenilääkkeistä, Elina Aaltonen summaa.

Mikä sitten avuksi, jos omaa lääkettä ei ole? Monista lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, ja vuodesta 2003 on Suomessa ollut voimassa lääkevaihtojärjestelmä, eli lääkkeitä on vaihdettu vastaaviin edullisempiin.

Jossain tapauksissa mennään nyt vastavirtaan. Kun omaa lääkemerkkiä ei ole saatavilla, joudutaan välillä turvautumaan kalliimpaan vaihtoehtoon.

Suurin vaiva tilanteesta koituu ehkäisypillereitä tarvitseville, sillä lääkkeen vaihto vaatii yleensä käynnin lääkärissä ja uuden lääkereseptin.

– Joillekin harvoille e-pillereille on olemassa vaihtokelpoisia rinnakkaisvalmisteita, joissa on siis täsmälleen samat hormonit, ja jotka Fimea on luokitellut vaihtokelpoisiksi, Elina Aaltonen kertoo.

Ehkäisypillerireseptit vaativat tarkan harkinnan.

– Ehkäisypillerireseptit ovat voimassa korkeintaan kaksi vuotta. Lääkäri voi harkintansa mukaan myös rajoittaa voimassa oloaikaa lyhyemmäksi tai kirjoittaa pienemmän määrän kuin kahden vuoden pillerit, Aaltonen kertoo.

Lääkärikäynnille voi joutua myös sydänlääkkeen takia.

– Sydänlääkesuihke Dinit on lopussa osasta apteekkeja. Sen voi korvata kielen alle laitettavalla tabletilla, mutta vaihto vaati lääkärikäynnin.