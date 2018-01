Apulaisvaltakunnansyyttäjä Toiviainen: Valtakunnansyyttäjäinstituutio on saanut erittäin vakavan kolhun

Valtakunnansyyttäjä instituutiona on saanut erittäin vakavan kolhun, sanoo apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen STT:lle.

– Kyllä me olemme tästä varmasti mainekolhun saaneet, mutta on syytä huomata, että tämä kohdistuu erityisesti valtakunnansyyttäjäinstituutioon.

Oikeusministeriö kertoi esittävänsä huomenna valtioneuvostolle valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen irtisanomista. Ministeriön arvion mukaan Nissisellä ei enää ole edellytyksiä hoitaa valtakunnansyyttäjän tehtävää joulukuun tuomion jälkeen.

Korkein oikeus tuomitsi Nissisen joulukuussa tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon. Oikeuden mukaan Nissinen osallistui esteellisenä syyttäjälaitoksen koulutushankintoihin.

– Tämä on meille vakava päivä, sen voi sanoa. Että todellakin oikeushistoriassa on ensimmäistä kertaa tapahtunut niin, että tällainen esitys on pitänyt tehdä.

Toiviaisen mukaan se, miten uskottavuus palautetaan, on vaikea kysymys.

– Uskon, että kun syyttäjälaitos jatkaa asianmukaista ja asiallista työtään korkeita eettisiä periaatteita noudattaen, niin me olemme luottamuksen arvoisia.

Toiviainen toivoo, ettei Nissisen tuomio leimaisi koko syyttäjälaitosta.

– Syyttäjät ovat tehneet hyvää ja asianmukaista työtä syyttäjätoiminnassa, ja toivoisin, että tämä ei jättäisi koko syyttäjäkunnan päälle ikävää kolhua.

Toiviainen toimii nyt ja toimi jo oikeusprosessin aikana Nissisen sijaisena.