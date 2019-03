Ara epäilee, että senioreilta on peritty liikaa vuokria Säynätsalossa – tarkastusraportti paljastaa, että vuokratuloja on valunut outoihin kohteisiin

Kiinteistöyhtiö Säynätsalon Iltatuuli on saattanut periä liian kovaa vuokraa asukkailtaan kahdesta senioritalosta osoitteessa Pappilantie 2 ja Parviaisentie 1.

Asia paljastui Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) helmikuussa valmistuneessa tarkastuksessa.

Ara vaatii Säynätsalon Iltatuulta nyt määrittämään talojen vuokratason uudelleen. Aran rahoitusylitarkastaja Mikko Laakso sanoo, että tämä saattaa johtaa siihen, että vuokrat taloissa alenevat.

Säynätsalon Iltatuulen omistavat Jyväskylän hoivapalveluyhdistys (80 prosenttia) ja Säynätsalon työväenyhdistys (20 prosenttia).

Yleishyödylliseksi nimetty vuokra-asuntoyhtiö saa korkotukilain mukaan periä vuokraa asukkailtaan vain sen verran, että taloyhtiön hoito- ja pääomakustannukset sekä omarahoitusosuuden korot peittyvät. Raivaajantien ja Pappilantien asuntojen keskivuokra oli noin 11,60 euroa neliöltä, mikä on samaa tasoa kuin vapaarahoitteisten yksiöiden ja kaksioiden neliövuokra alueella. Aran mukaan vuokrataso on "ilmeisen ylijäämäinen", koska vuokratuotot ovat ylittäneet kohteiden hoito- ja pääomakulut.

Aran mielestä talojen vuokranmääritys on siis tehty väärin. "Vuokratuottoja on käytetty menoihin, joita ei voida hyväksyä omakustannusvuokrauksen kuluiksi”, Ara jyrähtää tarkastusraportissa.

Iltatuuli on esimerkiksi hankkinut erilaisia kiinteistön hoitoon ja hallintoon liittyviä palveluita konsernin muilta yhtiöiltä ilman kilpailutusta, mikä on saattanut nostaa vuokria.

Se ilmoittaa, että Iltatuulen rahoitusasema ja maksuvalmius ovat erittäin heikkoja, johtuen veloista.

Omistajat eivät ole esimerkiksi maksaneet koko omarahoitusosuuttaan taloyhtiölle, vaan rahoitusosuutta puuttuu yhä lähes 290 000 euroa. Lisäksi Iltatuuli on joutunut maksamaan saadusta omarahoitusosuudesta Laakson mukaan varsin korkeaa korkoa, mikä on myös osaltaan nostanut asukkaiden vuokria. Toisen talon urakkakustannuksista on osa edelleen maksamatta urakoitsijalle, ja summaa peritään nyt käräjäoikeudessa.

Lisäksi Aran mukaan hoivapalveluyhdistys ja työväenyhdistys ovat laskuttaneet Iltatuulelta yli 213 000 euron edestä saatavia, joita Ara ei ole hyväksynyt.

– Siellä on ollut esimerkiksi hoivapalveluyhdistykseltä yli 54 000 euron lasku, josta emme ole ymmärtäneet, mihin se perustuu, Laakso kertoo.

Lisäksi Iltatuuli on myöntänyt lainaa korkotukilain vastaisesti 200 000 euroa konserniin kuuluvalle Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:lle.

Ara odottaa, että Iltatuulen talojen vuokrat lasketaan nyt oikein. Laakso uskoo, että tämä tapahtuu kuluvan vuoden aikana. Aralla on meneillään myös hoivapalveluyhdistyksen muuta toimintaa koskeva tarkastus.

Korkotukilain rikkomisesta ei sinänsä voi Laakson mukaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Sen sijaan, jos paljastuu, että avustuksia hakiessa on annettu vääriä tietoja, voi kyseessä olla rikos.

Keskisuomalainen ei tavoittanut Iltatuulen hallituksen puheenjohtaja Jari Blomia tai hoivapalveluyhdistyksen puheenjohtajaa Ahti Ruoppilaa.