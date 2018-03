Ara odottaa edelleen selvitystä Nuorisosäätiöltä – viime päivien tapahtumat eivät vaikuta vaatimuksiin

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara odottaa edelleen Nuorisosäätiöltä selvitystä siitä, miten säätiö on muuttanut toimintaansa lainmukaiseksi. Ara totesi viime vuonna, että Nuorisosäätiö on rikkonut yleishyödyllisyyslainsäädäntöä ja vaati sitä korjaamaan toimintaansa. Valtion asuntopolitiikkaa toteuttava Ara valvoo valtion tuella rahoitettujen asuintalojen omistajien toimintaa.

Aran Asuntokanta ja valvonta -yksikön päällikkö Sami Turunen kertoo STT:lle, että viime päivien tapahtumat eivät vaikuta Aran vaatimuksiin.

– Luonnollisesti seuraamme tilannetta, mutta meillä on voimassa olevat päätökset toimenpiteistä. Me seuraamme edelleen, että ne tulevat tehdyksi, ja siinä on tietysti vielä määräaikaa jäljellä, Turunen sanoo.

Nuorisosäätiöllä on kiirastorstaihin asti aikaa antaa Aralle selvitys toimenpiteiden edistymisestä. Turunen tarkentaa, että Ara on muun muassa edellyttänyt, että Nuorisosäätiö purkaa yleishyödyllisyyssäännöstön vastaisia sijoituksia ja sisäisiä lainoituksia, jotka olivat osittain säännöstön vastaisia.

Lisäksi Nuorisosäätiö on toteuttamassa yhtiöjärjestelyä, jossa arava- ja korkotukirajoitusten alainen asuntokanta järjestellään Nuorisosäätiön omistamiin tytäryhtiöihin. Tästä järjestelystä Ara odottaa selvitystä kesän lopulla.

Jos Nuorisosäätiö ei toimi Aran käskyjen mukaisesti, sitä uhkaa muun muassa yleishyödyllisyysstatuksen menetys, korkotuen lakkautus ja aravalainojen irtisanominen.