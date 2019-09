Ara uhkaa Jyväskylän demaribisneksiä kovilla keinoilla – "Merkittäviä puutteita kirjanpidossa ja yhtiöiden hallinnossa"

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen ja konsernin yhtiöiden on ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin toimintansa korjaamisessa, vaatii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara tuoreessa, maanantaina aamupäivällä tulleessa tiedotteessaan.

Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, edessä voi olla yleishyödyllisyysstatuksen menettäminen. Jyväskylän hoivapalveluyhdistyksen puheenjohtaja on tunnettu jyväskyläläinen demarivaikuttaja, SDP:n puoluehallituksen jäsen Ahti Ruoppila ja toimitusjohtaja demarien Keski-Suomen piirin ex-johtaja, kaupunginvaltuutettu Jari Blom.

Ara on tarkastanut Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:n ja sen tytäryhtiöiden Säynätsalon Iltatuuli Oy:n ja Kiinteistö Oy Pehtorinhoivan toimintaa kolmessa eri tarkastuksessa vuosina 2018 ja 2019.

Säynätsalon Iltatuuli Oy:hyn tehtyjen tarkastusten perusteella Ara laajensi tarkastusta koskemaan myös emoyhdistystä ja sisaryhtiö Kiinteistö Oy Pehtorinhoivaa.

Ara havaitsi tarkastuksissa merkittäviä puutteita yhdistyksen ja yhtiöiden hallinnossa ja kirjanpidossa sekä Ara-lainsäädännön ja Aran ohjeistuksen noudattamisessa. Konsernissa on tehty korjaavia toimenpiteitä vain osittain, joten pääosa tarkastusten havainnoista on edelleen korjaamatta. Viimeisimmän tarkastuksen johdosta Ara on maanantaina 16. syyskuuta antanut yhdistykselle ja kiinteistöosakeyhtiölle korkotukilain ja aravalain mukaiset kehotukset, joiden perusteella yhdistykseltä ja konserniyhtiöiltä edellytetään runsaasti korjaavia toimenpiteitä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Ara ryhtyy myös tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin, mikäli asioita ei korjata. Ara voi viime kädessä peruuttaa yhdistyksen ja tytäryhtiöiden yleishyödyllisyysstatukset ja lakkauttaa korkotuen. Lisäksi Ara voi kieltää omarahoitusosuuden koron perimisen ja tuoton tulouttamisen määräajaksi.

KSML selvitti: Jyväskylän demarivaikuttajat pyörittävät isoja rahoja hoiva- ja vuokratalobisneksessä

Ara vaatii muun muassa, että vuokrat on määritettävä uudelleen Säynätsalon Iltatuulessa ja Kortepohjan Pehtorinhoivan talossa. Hoivapalveluyhdistyksen on lisäksi eritytettävä palvelutoiminta ja asuntojen omistaminen toisistaan. Keskisuomalainen uutisoi aiemmin, että kummassakin taloyhtiössä on määritetty vuokria väärin, ja mahdollisesti peritty asukkailta liikaa vuokria.

Lisäksi Ara vaatii, että hoivapalveluyhdistyksen tulee periä yleishyödyllisyyssäännösten vastaisia konsernin sisäisiä pääoma- ja muita lainoja liiketoimintaa harjoittavilta tytäryhtiöiltä yhteensä 555 000 euroa ja korjattava saamisia ja velkoja koskevat kirjauksen kirjanpidossa.

Asunto-osakeyhtiö Säynätsalon Iltatuuli Oy:lle on palautettava rakennushankkeelta puuttuva omarahoitusosuus (noin 200 000 euroa).

Säynätsalon Iltatuuli Oy:ltä puuttuu rahaa Aran mukaan eri syistä johtuen 960 000 euroa ja yhtiön on maksettava korkotukilainaa takaisin noin 195 000 euroa. Yhtiöllä on korkotukilainan osalta maksuaikaa maaliskuuhun 2020 saakka.

Kiinteistö Oy Pehtorinhoivan rakennushankkeen rahoitusta peritään Aralle takaisin yli 9 000 euroa, lisäksi Ara ei hyväksy 145 000 euron arvosta esitettyjä kustannuksia. Lisäksi hoivapalveluyhdistyksen on maksettava kiinteistöosakeyhtiölle hyvitystä 21 076 euroa eräästä laskusta ja hyvitettävä virheellisesti perittyjä korkoja 13 507 euroa.