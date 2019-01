Arabianrannan lapsenmurhasta epäilty pyytää päästä mielentilatutkimukseen – kertonut kuulusteluissa harhoista

Helsingin Arabianrannassa jouluaattoiltana tapahtuneesta henkirikoksesta epäillyn puolustus on pyytänyt mielentilatutkimuksen tekemistä. 36-vuotias mies on esitutkinnassa tunnustanut surmanneensa 7-vuotiaan lapsen. Hän on kertonut kuulustelussa harhoistaan, jotka hänen mukaansa myötävaikuttivat tekoon, poliisi kertoo. Epäilty on uhrin eno.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että mies on Suomessa asuva ulkomaan kansalainen. Tarkempaa kansalaisuutta poliisi ei kommentoi.