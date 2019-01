Arabianrannan murhasta epäilty mielentilatutkimukseen

Seitsemänvuotiaan pojan murhasta epäilty mies on määrätty mielentilatutkimukseen, kertoo muun muassa Helsingin Sanomat. Poika surmattiin Helsingin Arabianrannassa jouluaattona.

Epäilty on pojan eno. Hän on poliisikuulustelussa tunnustanut surmanneensa lapsen. Epäilty on itse pyytänyt mielentilatutkimusta.