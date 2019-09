Areena Pankkari nostaa Äänekosken sisäliikuntatilat uudelle tasolle – "Elämyksellisyyttä, mitä ei monesta muusta paikasta Suomessa löydy"

Joku keskiviikkoiltapäivä Äänekoskella. Monitoimihalli Äänekoski Areena Pankkarin ympäristössä näyttää hiljaiselta, vaikka parkkipaikalla onkin jokunen auto. Keilahallin eli Pankkari Bowlingin terassilla juttelee muutama ihminen, ja pari huomioväreihin pukeutunutta ukkoa mittailee naapuritonttia.

Keilahallissa on kuitenkin täysi hyörinä päällä. Ihan jokaisella radalla ei ole vielä miehitystä tai naisitusta, mutta pallot pyörivät ja keilat kolisevat tiuhaan tahtiin.

Toinen yllätys löytyy liikuntahallista: se näyttää oikeasti valoisalta, suorastaan kirkkaalta, jos vertailukohdaksi otetaan perinteitä pullollaan oleva Liikuntatalon palloilusali. Siirtymisen nykyaikaan kruunaavat katsomon yläpuolella olevat aitiot.

Pankkarista löytyy myös kuntosali, 150 asiakaspaikan ravintola ja sen vieressä oleva toisen kerroksen iso ulkoterassi, josta on hieno näkymä Kotakennäälle ja Pankkisalmen sillalle.

– Kun tuohon rannan ja Areenan väliin tehdään tasokas minigolf-rata, rantaan beach volley -kentät ja naapuritontille hotelli, niin sitten tämä alkaa olla täydellinen, pohtivat keilahallin yrittäjät Tuija ja Jukka Poutiainen.

– Ja ehkä tuohon rantaan saisi vierasvenelaiturinkin, vaikka pohjassa onkin kuulemma paljon uppotukkeja.

Poutiaiset ovat Äänekosken kaupungin omistamassa keilahallissa vuokralaisina, ja myös hallin nykyaikainen laitteisto on kaupungin omaisuutta. Kahvilan koneet, laitteet ja kalusto ovat sen sijaan Poutiaisten investoimia.

Keilahallin tarjoaman kokonaisuuden tavoitteena ei ole ollut pelkästään hard core -harrastajien palveleminen, vaan hienojen elämysten luominen muillekin.

– Täällä on uusin teknologia, mitä maailmasta löytyy, Jukka Poutiainen sanoo.

– Perinteisten amerikkalaisen ja eurooppalaisten pelitapojen ja hohtokeilailun lisäksi täällä voi kokeilla erilaisia pelejä, esimerkiksi Angry Birds’iä tai vaikkapa Aasia.

Teknologia antaa mahdollisuudet myös kilpakeilaajien korkeatasoiseen harjoitteluun.

– Heitot voidaan analysoida erittäin tarkasti, ja keilapatteriin voidaan ohjelmoida mikä tahansa kuvio, jota voi harjoitella kerta toisensa jälkeen.

Poutiaiset ovat olleet iloisesti yllättyneitä 5.8. käyttäjille avatun keilahallin suosiosta.

– Todennäköisesti suosio johtuu siitä, että täällä on tarjolla sellaista elämyksellisyyttä, mitä ei monesta muusta paikasta Suomessa löydy, Tuija Poutiainen sanoo.

– Monelle äänekoskelaiselle keilahalli on kuin uusi olohuone.

Keilahallin yhteydessä on kahvio ja yrittäjät tarjoavat asiakkailleen myös yläkerrassa olevan ravintolan ja tilaussaunan palveluista.

– Toki myös kaupunki vuokraa yläkerran tiloja, mutta meille ne ovat tärkeä osa liiketoimintaamme.

Ryhtyminen keilahallin vuokralaisiksi oli Poutiaisille parempi vaihtoehto kuin se, että vuokranmaksun lisäksi olisi investoitu sekä ratoihin että koneisiin.

– Keilahallin tilojen ja koneiden vuokraaminen mahdollistaa toiminnan pyörittämisen, Tuija Poutiainen sanoo.

– Investointi- ja lainakulujen hoitaminen olisi ollut aivan liian kallista.

Parempi omistajana kuin vuokralaisena

Äänekosken kaupungin elinvoimajohtaja Markku Rautiainen sanoo, että Areena Pankkarin ostaminen kaupungille on pitkällä tähtäimellä kannattava hankinta vaikka kauppahinta olikin 5,3 miljoonaa euroa.

– Lehto Tilat Oy tarjosi hallia ostettavaksi, ja laskelmien perusteella se oli selvästi edullisempi vaihtoehto verrattuna pääomavuokraukseen, Rautiainen sanoo.

Kaupungin omistuksessa on nyt nykyaikainen monitoimihalli, jossa on satsattu toimivuuteen kaikilla tasoilla. Keilahalli toimii yrittäjävetoisena erinomaisesti ja myös muille tiloille löytyy käyttäjiä.

– Tällä hetkellä olemme hakemassa myös catering-yrittäjää, joka voisi ensisijaisesti hoitaa yläkerran ravintolapalveluita.

Ravintola- ja saunapalveluita aikovat hyödyntää myös keilahallin yrittäjät Tuija ja Jukka Poutiainen.

Liikuntahallin katsomon yläpuolella on yhteensä kahdeksan aitiota, joista neljässä on keittiö. Isoissa aitioissa on 15 istumapaikkaa, pienemmissä seitsemän.

Muun muassa Äänekosken Huiman miesten ja naisten koripallopelien lisäksi salissa voidaan järjestää monenlaisia tapahtumia, esimerkiksi konsertteja.

– Areena Pankkarin viralliset avajaiset ovat marraskuun ensimmäisenä päivänä. Silloin siellä järjestetään avajaiskonsertti.

Avajaiskonsertin tähtinä ovat baritoni Valtteri Torikka ja sopraano Päivi Pylvänäinen.