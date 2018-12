Arkiliikenteeseemme on pesiytynyt yksi perisynti, sanovat asiantuntijat – "Aikasäästö on vähäinen riskeihin nähden"

Karstulan maanantainen kuolonuhreja vaatinut sekä vakavaan loukkaantumiseen johtanut liikenneturma sattui suoralla sohjoisella tiellä ohitustilanteessa. Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen on tiellä liikkuessaan havainnut riskiohitusten olevan hyvin yleisiä.

– Suomalaisessa arkiliikenteessä on pesiytynyt perisynniksi riskiohitukset. Tilanteissa on sattuman kauppaa, mitä tulee vastaan. Kuljettajan tulisi ymmärtää, että ohittamalla saavutettu aikasäästö on vähäinen riskeihin nähden. Sohjoisella tiellä tai lumisella ohituskaistalla ei pitäisi ohittaa. Siinä vaarantaa oman ja muiden turvallisuuden, toteaa Tarvainen.

Liikenneturvallisuusasiantuntija Pekka Ilmoniemi vertaa jonossa ajamista hiljaisuuden sietämiseen.

– Osa ihmisistä ei kestä hiljaisuutta, on pakko aloittaa keskustelu. Jono rikkoo omaa ajorytmiä, on pakko päästä ohi. Kun nopeuserot ovat vähäisiä, ohittamalla ei voita ajassa yhtään mitään. Sohjopatja kaistojen välissä tai ohituskaistan lumisuus lisäävät riskiä. Meidän tulee opetella sietämään nykyistä selvästi paremmin jonossa ajamista. Ongelmia on myös oikeanlaisen ohituksen osaamisessa. Yleinen virhe on, että ohittaja lähtee ohitukseen liian läheltä edellä ajavaa autoa, sanoo Ilmoniemi.

Satasta ajava ohittaessaan kahdeksaakymppiä ajavan tarvitsee lähes 600 metrin matkan, ja siinä ei ole mukana kiihdyttämiseen tarvittavaa osuutta. Jos ohittaja on lähellä, niin ohjauskulma on jyrkkä kiihdytyksen aikaan. Tuolloin renkaiden sivuttaispito murtuu. Liukkaalla vähäkitkaisella tiellä ajovakausjärjestelmä ei välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Toinen vaaran paikka on omalle kaistalle palatessa.

– Ohittaessa täytyy olla aikaa loiviin ohjausliikkeisiin. Kiihdyttäminen tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen ohitettavaa ja se taas edellyttää riittävää välimatkaa jonossa, sekä myös hyvää esteetöntä näkyvyyttä. On syytä muistaa, että vastaantulevan liikenteen nopeutta ja etäisyyttä on vaikea arvioida. Suomessa ajetaan liian lähellä edellä ajavaa, toteaa Ilmoniemi.

Liikenneturva painottaa ohjeissaan ennakoimista sekä ohittajan vastuuta. Vastuu turvallisesta ohittamisesta on aina ohittamaan lähtevän ajoneuvon kuljettajalla.

Ohjeiden mukaan riittävän näkyvyyden ohella tulee muistaa tarkkailla takaa tulevaa liikennettä. Ohitusaie tulee näyttää suuntamerkillä. Ohituksen aikana rinnalla ajaessa ohittajan on jätettävä ohitettavalle riittävästi tilaa myös sivulle.

Omalle kaistalle palaamista ennen täytyy jättää ohitettavaan riittävä turvaetäisyys. Kaistalle voi palata, kun ohitettava ajoneuvo näkyy kokonaisuudessaan sisätaustapeilissä. Myös paluu omalle kaistalle tulee osoittaa vilkulla. Lisäksi ohittajan tulee muistaa, että ohitus ei anna oikeutta edes hetkelliseen ylinopeuteen.

Ohitaturvallisesti

Liikenteessä on ehdottomia ohituskieltoja. Se osoitetaan liikennemerkein tai ajokaistojen välisellä keltaisella sulkuviivalla. Ajoneuvo ei saa ylittää sulkuviivaa tai ajaa sen päällä.

Jos edellä ajava osoittaa suuntamerkillä aikovansa ohittaa, ei tällaista ajoneuvoa saa lähteä ohittamaan.