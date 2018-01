Arkkipiispa Mäkinen: Vain avoimuus tuo luottamuksen kirkon varainkäyttöön

Arkkipiispa Kari Mäkinen ottaa kantaa piispa Teemu Laajasalon luottokortin käytöstä syntyneeseen jupakkaan. Mäkisen mukaan on tärkeää, että tämänkaltaiset kysymykset on aina otettava vakavasti. Mäkinen linjaa, että vain avoimuus luo luottamuksen kirkon varainkäyttöön. Jos virheitä löytyy, niihin on puututtava.

Mäkinen muistuttaa, että ketään ei tule tuomita, ennen kuin asiat on käyty lävitse ja selvitetty.