Arkkipiispaksi halajavat painottivat piispa Laajasalon anteeksipyynnön merkitystä

Arkkipiispanvaalin viisi ehdokasta olivat tentattavina Helsingin Sanomien Mediatorilla torstaina. Keskustelun aluksi he puhuivat Helsingin piispan Teemu Laajasalon epäillyistä luottokorttiepäselvyyksistä ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta kirkon maineeseen.

Laajasalo on sanonut tehneensä arviointivirheitä ja olleensa huolimaton toimiessaan Helsingin Kallion seurakunnan kirkkoherrana. Laajasalo on myös pyytänyt anteeksi.

Kansanedustaja Ilkka Kantolan (sd.) mukaan pahinta on, miten tapaus vaikuttaa kirkon maineeseen.

– Mutta kun otan huomioon, että Teemu Laajasalo on pyytänyt anteeksi, niin ajattelen, että tässä on myös kysymys siitä, että hän tunnustaa tehneensä syntiä.

Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoman mukaan kyse on pitkälti myös hoksaamattomuudesta ja huolimattomuudesta.

– Ilkan (Kantola) kanssa ajattelen samoin, että Teemu on reippaasti pyytänyt menettelyään anteeksi, ja kyllä Teemu tietää miten asiat täytyy hoitaa.

Rovasti ja yliopisto-opettaja Heli Inkinen viittasi Vuorisaarnan tekstiin: Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Hän myös kehotti muistamaan, että jos jotain rikosta on tapahtunut, sen hoitavat viranomaiset.

– Toki meidän kaikkien on syytä muistaa, että verovaroja hoitavien valtion, kunnan ja kirkon täytyy pitäytyä vastuullisuudessa. Ja myös valvonnan täytyy olla kunnossa.

"Anteeksipyynnössä jotain esikuvallista"

Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (Sley) lähetysjohtaja Ville Auvinen muistutti, että oikeusvaltiossa yleinen periaate on, että ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Hänkin uskoi, että Laajasalon tapauksella on vaikutusta kirkon maineeseen.

– Mutta ajattelen, toivon ja rukoilen, että tämä kääntyisi sitä kautta myös kirkon maineen kannalta hyväksi, että kuten Ilkka Kantola sanoi, Teemu Laajasalo on pyytänyt anteeksi. Ajattelen siinä olevan jotain esikuvallista, että korkeassa virassa oleva henkilö julkisesti pyytää jotain anteeksi ja lupaa parantaa toimintaansa. Se on jotain sellaista, mikä kirkossa pitäisi olla todellisuutta vähän laajemminkin.

Porvoon piispa Björn Vikström painotti, että kirkon maine sinänsä ei ole tärkeä, sillä kirkko ei ole sitä varten olemassa.

– Mutta samalla uhkaa kadota ihmisten luottamus kirkkoon ja siihen sanomaan, mitä kirkon pitäisi tehdä eläväksi. Tämä on ongelma aina, kun tällaisia asioita tapahtuu, ja siksi ne pitää selvittää.

Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros pidetään ensi viikon torstaina. Arkkipiispa toimii muun muassa piispainkokouksen, kirkkohallituksen ja kirkolliskokouksen puheenjohtajana. Virallisesti arkkipiispa on "ensimmäinen vertaistensa joukossa", ei siis toisten piispojen esimies.