Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 9.11.2003.

Epäeksoottinen metsien mies

Terve Arto, mitä mies? Reko Lundán nykäisee Kirjamessuilla hihasta Arto Paasilinnaa. Lundán ei ole ainoa. Kun haastattelen Paasilinnaa Pasilan messukeskuksessa, katkoo juttuamme useaan otteeseen kirjailijakamu tai fani, jolla on Artolle asiaa.

Tähän aikaan vuodesta ei tilaisuuksia Paasilinnan tapaamiseen Suomessa liikoja olekaan. Mies näet viihtyy pahimmat kaamoskuukaudet Portugalin leppeässä ilmastossa.

Ei koskaan sunnuntaisin

Arto Paasilinna, 61, on tuotteliaimpia ja luetuimpia kirjailijoitamme. Laaja tuotanto kattaa yli kolmekymmentä kirjaa, joista monet ovat jatkaneet elämäänsä myös elokuvana, tv-sarjana tai näytelmänä.

Tänäkin isänpäivänä moni perheen pää kääräisee paketista tuoreen Paasilinnan, joko tutun veijarimaisen Liikemies Liljeroosin ilmalaivan tai asiapitoisen Sadan vuoden savotan.

Raimo Sallisen kuvittama, suomalaisen metsätyömiehen historiaa ja selviytymistä luotaava Sadan vuoden savotta on Paasilinnalle rakas ja raskaskin työ. Sellainen, jonka valmiiksi saatuaan tekee mieli vähän paukutella henkseleitä.

– Tein Sadan vuoden savottaa varten paljon tutkijan työtä. Kelpaa tulosta professorin riekaleidenkin arvioida, Paasilinna paukauttaa.

Yksi syy Paasilinnan tuotteliaisuuteen on miehen journalistin tausta. 1950–60 -luvulla hän toimi pitkään lehtimiehenä, ensin sanoma- sitten aikakauslehdistön puolella.

– Olen journalistina pitkän linjan ja pystymetsän mies. Journalistin ammattitaito tarkoittaa kirjailijan työssä nopeaa kirjoittamista. Varjopuoli kenties on, että romaanituotannossani on uudenkarheutta ja rosoisuutta, joka sopiikin vanhalle lehtineekerille.

Aiheet muhivat Paasilinnan pääkopassa vuositolkulla, mutta varsinainen kirjoitusurakka sujuu sutjakkaasti yhdessä vuodessa.

– Olen kirjoittaessani kurinalaisempi kuin valtion virkamiehet. Virkamiehillä voi olla kuumesairauksia ja kohmelopäiviä, mutta minulla ei. Lauantaisin tai sunnuntaisin en kirjoita, selvittää Paasilinna rutiinejaan.

Vaikka Paasilinnan kirjoissa kukkii hulvaton huumori, on niiden tematiikka marraskuutakin mustempi. Esimerkiksi Hurmaavassa joukkoitsemurhassa elämästä kyllikseen saanut sekalainen sakki syöksyy linja-autolla kohti kuolemaa.

– Kuolema, itsemurha, maailmanloppu ja mielisairaudet ovat minun aiheitani. Ihmiskunta on minua ennen huolehtinut ja tulee minun jälkeen huolehtimaan siitä, että aiheet eivät lopu.

Haudanvakavista aineksista Paasilinna keittää kuitenkin elämänmyönteisen keiton, jota anarkistinen huumori maustaa.

Kalevala, Waltari ja mie

Arto Paasilinnaa on käännetty 36 kielelle. Lukijakuntansa mies arvelee pyörivän 40 miljoonan paikkeilla.

– Meitä on Suomessa kolme kovaa jehua: Mika Waltari, Kalevala ja mie, kartoittaa Paaslinnaa käännöstilaston kärjen.

Kun arvelen sankan suosion osaltaan johtuvan suomalaisen elämäntavan osuvasta kuvailusta, joka vetoaa muunmaalaisiin eksoottisuudellaan, kiirehtii kirjailija kiistämään.

– En ole millään lailla eksoottinen ihminen, eikä suomalaisuus suosiota selitä. Kyse on siitä, mitä kirjoittaa ja millä tavalla.

Tohelo suojelusenkeli lentoon lähdössä

Paasilinnalla on Espoon lisäksi osoitteita muuallakin Euroopassa, mutta isänmaa ja äidinkieli ovat aina lähellä hänen sydäntään. Niin kauan kuin suomen kieli kaikkine murteineen ja vivahteineen kukoistaa, ei yhä kiihtyvä kansainvälistyminenkään häntä sureta.

– Itsetuntomme on kunnossa. Toisin kuin vaikka Etelä-Euroopan kansojen, meidän ei tarvitse miettiä mikä Suomi on; tämän maan puolesta on taisteltu. Me voimme ottaa Euroopasta mitä tarvitsemme ja muuten pysyä omalla kannalla. Isänmaa on mielestäni suomen kielessä. Kieli on todella tärkeä. Kielen kautta kansakunta selviää tai tuhoutuu.

Mittavan tuotannon mies on itsekin kirjojen suurkuluttaja. Utelias mieli ja tiedonhalu ajavat ahmimaan tekstiä ja yöpöydällä odottaa jatkuvasti liki parikymmentä nidettä lukijaansa. Suosikkiteoksiaan Paasilinna ei halua nimetä, tärkeintä on itse lukeminen.

Omista kirjoistaankaan hänei halua nostaa yhtä ylitse muiden.

– Mutta kirjojeni nimistä tykkään paljon. Esimerkiksi Elämä lyhyt, taide pitkä -hokemasta muokattu Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä on minusta mainio.

Seuraavan kirjankin nimi on jo mietitty ja kirjoitustyö on kiivaassa käynnissä. Tohelon suojelusenkelin on määrä liihottaa markkinoille ensi syksynä.

– Tai katsotaan nyt miten käy, tässä työssä veri punnitaan joka kerta.

Kauanko aiot jatkaa uraasi?

– Kirjailija ei voi jäädä eläkkeelle. Tästä ammatista lähdetään vain saappaat jalassa, vakavoituu veijari.

Jos Arto Paasilinna saisi olla päivän Jumalana, hän tekisi pieniä parannuksia Suomen ilmastoon: – Kesä käynnistyisi toukokuun 1. päivä, ja talven pakkaset löisin alkamaan marraskuun 15. päivä. Olen sen verran pikaeloinen, etten jaksa viilata loputtomiin”, Arto Paasilinna kuvailee kirjoitustekniikkaansa.