Arvostettu lukutaitopalkinto Jyväskylän yliopiston Heikki Lyytiselle

Professori Heikki Lyytinen Jyväskylästä on saanut Aapiskukko-palkinnon arvostuksena hänen merkittävästä työstään sekä lukutaitotutkimuksessa että lukemaan oppimista tukevien välineiden kuten Ekapelin kehittämisessä.

Palkinnon myöntää FinRA, Finnish Reading Association tunnustuksena lukutaitoa edistävästä työstä. Palkinto on jaettu vuodesta 1981 alkaen.

Heikki Lyytinen on ansiokkaan uransa aikana tutkinut erityisesti lukemiseen liittyviä oppimisvaikeuksia. Hän on johtanut kahta tutkimuksen huippuyksikköä ja ollut mukana kasvattamassa kokonaista tutkijasukupolvea sekä Suomessa että muualla, perusteluissa todetaan.

Vuodesta 2015 Lyytinen on hoitanut Unesco-professuuria Jyväskylän yliopistossa. Professuurin teemana on ”Lukutaito kuuluu kaikille”, ja sen myötä Lyytinen on tukemassa lasten oikeutta oppia lukemaan omalla äidinkielellään myös monissa Afrikan maissa.

FinRA ry:n palkintoraati haluaa Heikki Lyytiselle myönnettävällä Aapiskukko-palkinnolla kannustaa kaikkia opetusalan toimijoita entistä kielitietoisempaan työskentelyyn.