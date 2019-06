Asevelvollisuuden muutos pakottaa Jehovan todistajat siviilipalvelukseen

Siviilipalveluslain muututtua Jehovan todistajat eivät saa enää vapautusta siviilipalveluksesta. Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijosen mukaan yksittäistapaus johti siihen, että nyt myös Jehovan todistajien on suoritettava asevelvollisuus. Helsingin hovioikeudessa viime vuoden helmikuussa siviilipalveluksesta kieltäytymisestä vankeusrangaistuksen saanut ja siitä vapautettu velvollinen aloitti keskustelun.

– Tämä velvollinen perusteli vaatimustaan sillä, että hänellä on tiukka pasifistinen vakaumus. Mutta ei ole syytä, miksi Jehovan todistajat ansaitsevat vapautuksen, jos muut eivät. Hovioikeus katsoi perusteet riittäviksi, ja lakimuutosprosessi lähti liikkeelle. Yli 30 vuotta kestänyt Jehovan todistajien vapautus asevelvollisuudesta päättyi, kertoo Reijonen.

Palveluksen suorittaminen oli ennen Suomessa eriarvoistavaa, koska Jehovan todistajilla oli erityisoikeus saada vapautus palveluksesta. Nyt noin 700 nuorta Jehovan todistajaa tulivat palvelusvelvollisiksi.

– Hakemuksia on tullut runsaasti. Huhtikuun alusta Jehovan todistajilta on tullut noin 450 hakemusta siviilipalvelukseen. Normaalisti vuosittain siviilipalvelushakemuksia tulee noin 1 800, joten nuo hakemukset nostavat kokonaismäärän tänä vuonna ennätyslukemiin.

Oikeuskäsittelyn jälkimainingeissa on järjestelmään muodostunut ajanjakso, jonka aikana vakaumuksen vuoksi kieltäytyvät ovat saattaneet selvitä kokonaan ilman rangaistusta. Reijosen mukaan näiden tapausten käsittely on vielä kesken.

– Jos sivarista kieltäytyjän rikossyyte hylätään, asia määrätään uudelleen käsiteltäväksi siviilipalveluskeskukselle ja keskus määrää velvollisen uudelleen palvelukseen. Tuomioistuimet joutuvat ottamaan sitten kantaa toistamiseen, jos tämä ihminen kieltäytyy uudelleen. Kieltäytymisiä tapahtui paljon, kun ihmiset huomasivat hetkellisen muutostilan laissa. Vuosittain kieltäytyjiä on ollut noin 30. Nyt niitä oli pelkästään puolen vuoden poikkeuksen aikana noin 100.

Siviilipalvelukseen hakeutumisvuosi ja kaksi seuraavaa vuotta on palvelukseen astumisen määräysaikaa. Kaikki Jehovan todistajat eivät siis pääse palvelukseen heti, jotta paikat riittävät.

– Jehovan todistajat eivät suinkaan suorita palvelusta samaan aikaan, vaan porrastetusti seuraavien vuosien aikana. Lakimuutoksen toimeenpanon jälkeen totaalikieltäytyjien määrä on ollut yhden käden sormilla laskettavissa, kertoo Reijonen.

Kieltäytyjät määrätään Suomen lain mukaan vankeusrangaistukseen, joka kestää puolet palvelusajan kestosta. Palveluksesta voidaan vapauttaa myös terveydellisistä syistä.

Sukupuolen korjaajien kohdalla on muutamia tapauksia, joissa vapautus on voitu antaa sukupuolen korjaamisprosessin johdosta.

– Kun aloitetaan sukupuolen korjausprosessi, tehdään sen verran iso lääketieteellinen päätös, että vapauttaminen palveluksesta on itsestäänselvä vaihtoehto. Itsemäärittely ja lääkärin kanssa tehty selvitys ovat tapoja selvittää näitä tapauksia. Toki on mahdollista, että sukupuolen korjaajalla on silti halua suorittaa palvelus. Sukupuolen korjaamistapaukset ovat kuitenkin aika harvinaisia ennen kutsuntaikää, kertoo Reijonen.