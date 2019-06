Asfaltin alla voi muhia ongelmia – Jyväskylän kaupungin syvällinen kuntokartoitus paljasti kuplan kuntien korjausvelkalaskennassa

Jyväskylän kaupungin katuverkko on luultua paremmassa kunnossa. Tämä paljastuu laajasta kuntokartoitustyöstä, jonka tulokset ovat toiset kuin perinteisen kadun iän perusteella tehdyn laskennan tulokset.

Kaupungin noin 600 kilometrin katuverkon ja reilun 400 kilometrin kevyen liikenteen väylästön korjausvelaksi laskettiin vuonna 2014 jopa 17 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteessa se oli enää 6,735 miljoonaa euroa. Pelkästä rahoituksen lisäämisestä ei ole kyse, vaikka sekin on osa selitystä.

– Iso osa muutoksesta johtuu siitä, että korjausvelan laskentaa on korjattu, kertoo katupäällikkö Tuula Smolander.

Tekemistä silti riittää, eikä Smolander vähättele tilannetta. Tänä vuonna korjattavia kohteita on 31 kadulla ja päälle vielä kevyen liikenteen väylät, joiden korjaussuunnittelu on vielä kesken. Koko katurakenteen uudistamista vaativaan saneerauskuntoon päässeitä katuja on myös paljon, niitäkin korjataan muun muassa Lahjaharjussa.

Katujen ongelmat eivät näy aina päälle päin, mutta asfaltin alla saattaa muhia iso ongelma. Ammattilaisen silmä näkee jo tietynlaisten päällysteen vaurioiden perusteella, että tien kantavuus alkaa pettää. Varmemmin se voidaan todeta maatutkalla, joka paljastaa esimerkiksi rakennekerrosten sekoittumisen. Näissä kohteissa on kehittymässä useita ongelmia, mutta ajoissa puuttumalla päästään usein kevyemmillä ja halvemmilla korjaustoimilla.

Asmalammella korjataan parhaillaan Nujulantietä, jossa kyse on nimenomaan rakenteiden vahvistamisesta jo ennen kuin on liian myöhäistä.

Katu kuoritaan loppuosaltaan asfaltista ja alapuolisia rakenteita vahvistetaan ennen uutta päällystämistä muun muassa teräsverkoilla, jotka parantavat roudankestoa. Lisäksi ojat avataan kasvillisuudesta, jotta vesi ei pääse seisomaan ja imeytymään kadun rakenteisiin.

– On tullut palautetta, miksi tätä katua korjataan, kun on huonokuntoisempiakin, kertoo urakoitsija Destian työmaapäällikkö Riikka Venäläinen.

Kaupunkilaiselle katujen korjausjärjestys ei ole päivänselvä asia. Korjausta odottavat kadut ovat kahdessa eri jonossa: kunnossapidettävien ja saneerattavien. Kunnossapidossa katuihin tehdään kevyempiä rakenteiden korjauksia, vahvistamista ja asfaltointia. Rahat tulevat käyttötaloudesta.

Saneerattavien katujen rahoitus määritellään investointibudjetissa, koska saneerauskuntoon päätyneet kadut joudutaan rakentamaan käytännössä uudestaan ja se myös maksaa paljon enemmän.

– Hyvällä kunnossapidolla estämme kymmenien katujen joutumisen saneerauskuntoon, minkä päättäjätkin nykyään onneksi ymmärtävät, selittää Smolander.

Kaupungin katuverkon kuntokartoitus aloitettiin jo vuonna 2012, ja vuosien myötä saadut mittaustulokset on nyt analysoitu kahteen kertaan. Taustalla on myös kuntien kehittämishanke, jonka tavoitteena oli tuottaa korjausvelan laskennan periaatteet ja laskuri kaikkien kuntien tarpeisiin.

Tarkemmassa kuntokartoituksessa on tutkittu katujen rakenteita muun muassa maatutkalla, jolloin vaurioiden aiheuttajat on pystytty paikallistamaan ja määrittelemään tarkasti.

– On huomattu, ettei katujen vaurioituminen Jyväskylässä ole niin nopeaa kuin kuntien yhteistyönä laaditussa laskurissa oletettiin, kertoo Smolander.

Jyväskylän työ on noteerattu arvokkaaksi myös muille kunnille. Suomen kuntatekniikan yhdistys myönsi vastikään Jyväskylälle kuntatekniikan saavutus -palkinnon.