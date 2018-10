Asia, josta ei puhuta kahvipöydässä – Tarmo Raatikainen puhuu ja laulaa, jotta mielenterveysongelmiin liittyvä häpeä häviäisi

Muusikko, yhteiskuntavaikuttaja Tarmo Raatikainen, 56, puhuu paljon. Puhuu yhdestä asiasta, hyppää innoissaan toiseen ja palaa taas ensimmäiseen. Hän kertoo tarinoita ja käyttää vertauskuvia.

Raatikaisesta olisi tullut hyvä maallikkosaarnaaja. Jotenkin hän saa tuntemaan, että maailma on hyvä ja voi tulla vielä paremmaksi.

– Heh, minusta onkin sanottu, että olen sellainen rakkauden lähettiläs, mies ilahtuu.

Tavallaan saarnaaja Raatikaisesta tulikin. Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on lobbaus: puhuminen ja vaikuttaminen mielenterveyskuntoutujien puolesta.

Mielenterveysviikon levy

Rakkaudesta Raatikainen paitsi puhuu, myös laulaa. Hänen tuore albuminsa Sinä olet valo julkaistaan marraskuussa mielenterveysviikolla.

– Voi olla monen mielestä banaalia laulaa rakkaudesta, mutta kaikkihan me rakkautta tarvitsemme. Kaikki näissä lauluissa on myös totta.

Bändiuraa rockin parissa tehnyt Raatikainen flirttailee soololevyllään iskelmän kanssa.

– Iskelmän vivahteita siinä on, samoin kantrin. Olen voinut rockbändin kanssa mennä ilman paitaa, pillifarkuissa ja niittivyössä ihan tarpeeksi. Mutta tällä elämänkokemuksella tuntui nyt, että voin myös esittää toisenlaista musiikkia.

Raatikainen haluaa tuoda mielenterveysongelmat julkiseen keskusteluun ja yhtenä apuna siinä on musiikki. Sairautta leimaa yhä häpeä.

– Ei ole helppo kertoa, että mieli pettää. Siinä jää helposti hyvin yksin.

Tulevan hallituksen ohjelmaan pitää Raatikaisen mielestä saada kirjattua stigman torjumisohjelma. Suomessa ei ole vastaavaa kansallista hanketta kuin muissa pohjoismaissa.

– Meillä tarvittaisiin antistigma-hanke, jotta päästään mielenterveysongelmiin liittyvästä häpeästä ja syrjinnästä. Masennuksesta ei kerrota työpaikan kahvihuoneessa.

Masennuksen kanssa voi pärjätä

Omasta masennuksesta puhuminen kahvipöydässä on Raatikaiselle nykyisin helppoa, mutta aina niin ei ole ollut.

– Olen mielenterveyskuntoutuja itsekin ja haluan kertoa muille, että sen asian kanssa voi pärjätä.

Ensimmäiset masennuksen oireet Raatikainen koki jo opiskeluaikana. Silloin ratkaisuna oli lisätä vauhtia entisestään.

– Se oli reipasta rockelämää ja kun masennus otti kiinni, painoin lisää kaasua. Enhän minä voinut olla masentunut, kun olin iloinen, reipas ja luova kaveri.

Masennusdiagnoosiin Raatikainen taipui vasta lähemmäs 30-vuotiaana. Vielä myöhemminkin masennus sai uuden otteen miehestä.

– Masennus vei lopulta pohjalle saakka ja heräsin sairaalan letkuista. Minut pelasti se, että olen harrastanut urheilua ja olin hyvässä kunnossa.

Urheilua Raatikainen harrastaa vieläkin joka päivä, sillä muutoin ei pää tuuletu. Tutkimustenkin mukaan säännöllinen liikunta voi auttaa ahdistukseen ja masennukseen.

– On kuitenkin hölmöä sanoa masentuneelle, että ostapa lenkkikengät. Hän ei saa edes niitä nauhoja solmittua.

Pahimmassa tapauksessa masentunut saa lääkepurkin käteensä ja hänet lykätään eläkkeelle. Vuonna 2017 masennuksen takia eläkkeelle jäi noin yhdeksän henkilöä päivässä.

– Lääkkeiden lisäksi tarvittaisiin terapiaa – ja sitä rakkautta, Raatikainen sanoo.

Laulava puheenjohtaja

Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Tarmo Raatikainen on kuusamolainen opettaja, joka on ollut mukana politiikassa 17-vuotiaasta lähtien. Hän on myös rockmuusikko ja lauluntekijä.

Raatikaisen Sinä olet valo -albumi julkaistaan mielenterveysviikolla 20.11. Raatikaisen lisäksi levyllä esiintyvät muun muassa Markus Raivio, Anssi Känsälä ja Harri Kentala.

Levyn julkaisee voittoa tavoittelematon levymerkki Mental Beauty Records. Se on suunnattu musikaalisesti lahjakkaille mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille sekä heidän omaisilleen. Raatikainen haluaa levyttämällä antaa kasvot mielenterveyskuntoutujille ja hän puhuu avoimesti omasta masennuksestaan.

Viime vuonna perustettu MBR on tähän mennessä julkaissut lähes 10 albumia sekä useita singlejä. Mukana on kaikkia musiikkityylejä.

Tuorein levy on viime perjantaina julkaistu Oudot laulut Vol 2.

MBR on sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukema hanke.

Valtakunnallisen mielenterveysviikon 18.–25.11. teema on Mun elämä, hyvä.