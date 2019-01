Asiakkaan asuntoon tunkenutta taksikuskia epäillään seksuaalirikoksesta Turussa – poliisi pyytää havaintoja

Turussa epäillään taksin asiakkaan joutuneen kyydin päätteeksi seksuaalirikoksen uhriksi. Ilmoituksen mukaan taksinkuljettaja tunkeutui autosta poistuneen asiakkaan asunnolle, kertoi Lounais-Suomen poliisi. Epäilty rikos tapahtui asunnossa aamuneljän jälkeen sunnuntaiaamuna.

Rikoksesta epäiltyä taksikuskia ei vielä sunnuntaina ollut tavoitettu.

– Ei ole tavoitettu. Asiassa on tehty tiettyjä selvityksiä ja odotellaan niiden tuloksia, sanoo päivystävä tutkinnanjohtaja Jussi Helesvirta STT:lle.

Hänen mukaansa poliisin tiedossa ei vielä ole, minkä taksiyhtiön kuljettaja epäilty on.

– Se on selvityksen alla, totta kai.

Poliisi pyytää havaintoja tummahkosta henkilöautomallisesta taksista ja ulkomaalaistaustaisesta kuljettajasta, joka on ajanut Turun keskustan ja Haritun kaupunginosan välillä. Havainnot pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Kuskin pitää olla nuhteeton, yrittäjä saa luvan rikostaustasta huolimatta

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo, että taksikuskien tekemiä asiakkaisiin kohdistuneita rikoksia on ollut "kohtuullisen vähän". Hän lisää, että jokainen tapaus on kuitenkin liikaa.

– Jos sanoisin, ettei näitä ole koskaan ollut, niin valehtelisin. On ollut tapahtumia, joissa kuljettaja on syyllistynyt asiakkaaseen kohdistuneeseen rikokseen, on se sitten ollut jonkinsorttinen väkivalta, seksuaalinen väkivalta tai petoksen tyyppinen rikos, että on otettu liikaa hintaa, Koskinen sanoo STT:lle.

Koskisen mukaan pelkkä rikosepäily ei ole syy taksinkuljettajan ajoluvan tai taksiyrittäjän liikenneluvan menettämiseen.

– Että epäillään rikoksesta, se ei vielä riitä siihen, että lupa otetaan. Mutta lainvoimainen tuomio siihen tietyissä tapauksissa johtaa.

Koskinen huomauttaa, että kuljettajan ajoluvan saamiseen vaaditaan suurempaa nuhteettomuutta kuin yrittäjän taksiliikennelupaan.

– Olemme huolissamme siitä, että taksiliikenneluvan edellytyksiä on kevennetty niin merkittävästi. Hyvinkin vakaviinkin rikoksiin syyllistyneille ihmisille voidaan myöntää taksiliikennelupa. Yrityksen arvot lähtevät kuitenkin yrittäjästä tai yrityksen johdosta.

Osassa takseja turvakamera

-

reitin todentaminen joskus mahdollista

Koskinen sanoo, että taksin reitin jälkikäteinen paikantaminen on joissain tapauksissa mahdollista.

– Se on puhtaasti tapauskohtaista. Joissakin tapauksissa se voidaan hyvinkin tarkkaan selvittää, kaikissa tapauksissa ei ollenkaan.

Koskinen huomauttaa, että kesällä tulleessa uudessa liikennepalvelulaissa taksialan sääntelyä purettiin merkittävästi.

– Nykyään ei ole mitään sellaista seikkaa, joka edellyttäisi, että auto pitäisi pystyä paikantamaan.

Osassa takseja on Koskisen mukaan myös turvakamera, joka lähtökohtaisesti on tarkoitettu kuskin suojaksi. Ennen taksiuudistusta sellainen on Koskisen mukaan löytynyt usein ainakin tilausvälitysyhtiön piirissä olleista kaupunkitakseista.

Hän lisää, että liikennelupien vapautumisen myötä on mahdoton arvioida, kuinka suuresta osasta takseja kamera löytyy.

– Entisaikaan turvakamerallisten osuus on ollut suurin piirtein kaksi kolmesta. Nyt en pysty sanomaan millään tarkkuudella. Meillähän ei ole tarkkaa tietoa edes liikenteessä olevista yrittäjistä, ei viranomaisillakaan, että ketkä liikennettä harjoittavat.