Asiakkaan voi olla vaikea tunnistaa ihmiskaupan uhria – "Salapoliisiksi ei kannata ryhtyä"

Tavallisen asiakkaan voi olla vaikea tunnistaa ihmiskaupan uhria esimerkiksi ravintolassa asioidessaan.

Muun muassa Pro-tukipiste on laatinut ohjeita ihmiskaupan tunnistamiseen. Esimerkiksi asuminen työpaikalla tai se, että joku toinen hoitaa asioita ihmisen puolesta voivat olla hälyttäviä merkkejä.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg kannustaa kuitenkin ensisijaisesti lisäämään viranomaisten resursseja.

– Emme kannusta ketään yksityiseksi salapoliisiksi, vaan viranomaisille tulisi saada lisää resursseja valvontaan. Esimerkiksi aluehallintoviraston tarkastustoiminnoissa on aivan liian vähän resursseja valvontaan ja poliisilla hyväksikäyttörikosten tutkintaan.

Ihmiskauppa nousi puheenaiheeksi Helsingin Sanomien nepalilaisravintoloita koskevan uutisen myötä.

Uhri pelkää oleskeluluvan menetystä

Myös auttamisjärjestöjen on joskus vaikea tavoittaa ihmiskaupan uhreja. Yksi syy tähän on uhrin pelko oleskeluluvan menetyksestä. Jos työvoiman hyväksikäytön uhri lähtee hakemaan apua, hän on usein vaarassa menettää työn pohjalta saadun oleskeluluvan, sanoo Åberg.

– Uhrien oleskeluluvan saantia tulisi helpottaa ja nopeuttaa. Se olisi iso tekijä, jonka avulla ihmiset uskaltaisivat tehdä rikosilmoituksia enemmän.

Ihmiskaupan uhrien tilapäinen erityisoleskelulupa on tarkoitettu vasta rikosprosessivaiheeseen.

– Viranomaiset myöntävät usein luvan vasta, kun on varmaa, että syyttäjä lähtee syyttämään ihmiskauppanimikkeellä. Lupaa ei myönnetä, jos asiaa käsitellään esimerkiksi kiskonnan tapaisena työsyrjintänä.

Åbergin mukaan oleskeluluvan ei pitäisi olla suoraan kytköksissä tutkittavaan rikosnimikkeeseen.

– Se ei tarkoita, että myönnetty oleskelulupa olisi automaattisesti pysyvä. Tämä voisi lisätä väärinkäytön riskiä. Lupakäsittelyssä tulisi kuitenkin huomioida yksilön haavoittuva tilanne ja aina harkita myös mahdollisuutta pidempiaikaiseen oleskelulupaan.

Avun hankkimista vaikeuttavat myös kielitaidon puute ja tietämättömyys Suomen lainsäädännöstä. Työntekijöitä voidaan tarkoituksella eristää paikallisväestöstä tai estää kielikurssille pääsy kielen oppimiseksi.