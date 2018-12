Asiakkaat vertaavat Jyväskylän pääkirjastoa Helsingin Oodiin – ensimmäisen kerroksen remontti on valmis, katso kuvat

Jyväskylän kaupunginkirjaston ensimmäisen kerroksen remontti on valmistunut. Ja hyvä tuli, käy ilmi niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin palautteesta.

– 99 prosenttia asiakkaista on tykännyt uudistuksesta älyttömästi. Myös henkilökunta on tyytyväinen: pääsimme vihdoin eroon 1980-luvun väreistä, harmaasta ja ruskeasta, toteaa kaupunginkirjaston osastosihteeri Lea Hassinen.

– Hyvältä näyttää. Tämä on tervetullut päivitys 2010-luvulle, kirjastossa säännöllisesti asioiva Jukka Lehtinen kiitteli tiistaina aikakauslehden takaa.

Kirjaston alakerran värimaailma on tosiaan selkeä ja raikas. Lehtilukusalin entiset pitkät pöydät on hajotettu, ja sinne tänne on sijoiteltu kutsuvan näköisiä pöytäryhmiä, nojatuoleja ja sopukoita, joihin vetäytyä lukemaan.

Viimeisimmäksi joulukuun alussa valmistui Uutuudet-alueen, joka sijaitsee lehtilukusalin entisellä paikalla. Alue on auki päivittäin, myös sunnuntaisin, ja sieltä voi muun muassa noutaa varauksia sekä lainata uutuuskirjoja, lyhyitä viikkolainoja ja elokuvia. Lisäksi alueella on Lukupysäkki, johon voi istahtaa lukemaan lukusalikappaleita vasta ilmestyneistä kirjoista, joiden lainausjonot ovat pitkät.

Tilassa on myös pieni esiintymislava, jossa voi järjestää esimerkiksi kirjailijavierailuja tai akustisia musiikkikeikkoja.

Jyväskyläläinen Päivi Lumme on vakiasiakas. Hän haki varaamansa kirjan vasta-auenneen Uutuudet-alueen hyllystä tiistaina ensimmäistä kertaa. Lumpeen mielestä kirjaston uudistettu aula on nyt hyvässä käytössä.

– Aula on oikein kutsuva, melkein kuin [Helsingin keskustakirjasto] Oodi. Tässä on samaa henkeä kuin New Yorkin kirjastossa, joka esiteltiin Ylen dokumentissä. Mutta tiedän, että moni suree menetettyä ruokapaikkaa. Kirjaston kahvilasta saa yhä keittoa, mutta ennen valikoima oli laajempi, hän toteaa.

Kahvila Novellin valikoima supistui uudistuksen yhteydessä.

Elokuussa kaikki kirjaston lehdet siirrettiin aulaan. Sanomalehtiä pääsee lukemaan kahvila Novellin entisissä tiloissa, aikakauslehdille on rakennettu oma alueensa Minnansalin edustalle. Myös asiakaspalvelutiski ja kassapalvelut sijaitsevat nykyisin kirjaston aulatiloissa.

– Aikaisemmin lehdet olivat levällään eri osastoilla. Nyt lastenlehtiä lukuunottamatta kaikki ovat tässä. Säännöllisesti meillä käyneet asiakkaatkin ovat kyselleet, onko lehtiä tilattu lisää, koska niiden määrä näyttää niin runsaalta, Hassinen kertoo.

Jyväskyläläinen Risto Oksanen on käynyt kirjastossa ahkeraan jäätyään eläkkeelle. Hän kiittelee, että uudistuksen myötä lehdet on saatu hyvin esille aulaan, ja kiinnostavaa luettavaa on yllin kyllin.

– Satunnaisempikin kävijä löytää etsimänsä hyllyistä nopeasti. Aulan häly ja rauhattomuus vähän häiritsevät, Oksanen pohtii.

Hassinen iloitsee siitä, että myös nuoret ja opiskelijat ovat löytäneet uudistetun lehtienlukusalin.

– Ja mikä parasta, he ovat tulleet tänne lukemaan ja opiskelemaan, eivät vain notkumaan.

Opasteet kirjastosta vielä puuttuvat, Hassinen kertoo. Myös joitain yksittäisiä kalusteita on vielä päivittämättä, ja esimerkiksi ikkunaverhoja vielä pohditaan.

– Uutuudet-aluettakin vielä järjestellään saadun asiakaspalautteen perusteella toimivammaksi, Hassinen kertoo.

Minnansalin äänentoistoa on päivitetty, ja sali voidaan jatkossa jakaa väliseinällä kahteen pienempään tilaan.

Lisäksi ryhmätyötilojen akustiikkaa on parannettu levyillä, jotka on koristeltu kirjaston työntekijä Katri Niskasen ottamin luontokuvin.

