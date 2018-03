Asianajajaliiton puheenjohtaja: Kuulostaa täysin käsittämättömältä

Helsinkiläinen lakiasiaintoimisto päätyi käräjille syytettynä turvapaikanhakijoiden oikeusavulla rahastamisesta maanantaina. Toimisto laskutti valtiota oikeusavusta vuosien 2014–2015 aikana yhteensä noin 500 000 euron edestä. Oikeudessa puidaan reilun 12 000 euron epäiltyä perusteetonta laskutusta.

Lakitoimistoa johtaa 32-vuotias toimitusjohtaja, jolla ei ole juristin papereita. Toimitusjohtajan kirjallisesta vastauksesta ilmenee, että toimistossa oli ainakin alkuvuonna 2015 palkkalistoilla ainoastaan yksi juristi.

Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola ihmettelee tapausta.

– Kuulostaa täysin käsittämättömältä, että tuollainen on ollut mahdollista, Ruohola sanoo.

Hän kertoo kuulleensa firmasta aiemminkin. Toimisto ei ole Asianajajaliiton jäsen.

Ruoholan mukaan tilanne on siistiytynyt vuosista, jolloin ongelmat olivat pahimmillaan. Osaltaan tähän vaikuttaa syksyllä 2016 tehty lakimuutos, jonka jälkeen turvapaikka-asioissa voi avustaa vain julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai lupalakimies. Samalla tuli voimaan muutos, jonka myötä yksityisille avustajille maksettava oikeusapu rajattiin vain oikeudenkäyntiasioihin.

Niinpä turvapaikkaprosessin alkuvaiheessa valtion rahalla avustajana voi toimia enää vain julkinen oikeusavustaja.

Toimitusjohtaja kiistää syytteet

Lakitoimiston toimitusjohtajaa syytetään törkeästä petoksesta, törkeästä kavalluksesta ja omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta. Syyttäjä vaatii toimitusjohtajalle kahdeksan kuukauden ehdollista vankeutta ja neljän vuoden liiketoimintakieltoa. Tämä kiistää kaikki syytteet.

– Jokainen näistä syyttäjän tarkoittamista on ollut toimiston asiakkaana. Jokaisen asiat on hoidettu ja laskuihin perustuvat toimenpiteet on tehty, syytetyn avustaja Vesa Juntunen sanoi.

Syyttäjän mukaan nainen myös jätti ulosotossa olevan juristin palkan tilittämättä ulosottoviranomaisille ja käytti sen sijaan rahat firman toimintaan.

Toimitusjohtajan mukaan näin ei suinkaan käynyt, vaan hän maksoi palkat työntekijälleen käteisellä ja luotti, että tämä maksaisi itse ulosottovirastolle.

Penniäkään ei kuitenkaan mennyt ulosottoviranomaiselle.

Syytteet rahastamisesta koskevat vuosia 2013–2015, aikaa ennen lakimuutosta. Vaikka rahastusautomaatti poistui lakimuutoksen myötä, muun muassa Lakimiesliitto ja Asianajajaliitto ovat kritisoineet lakimuutosta oikeusturvan heikentämisestä. Huolta on herättänyt muun muassa oikeudenkäyntiasioista maksettavien valtion korvausten betonointi entistä alhaisemmalle tasolle ja julkisen puolen ammattitaitoisten avustajien riittävyys. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) lupasi viime kesänä aloittaa selvityksen turvapaikanhakijoiden oikeusavusta.

Oikeusministeriöstä kerrotaan, että hanketta ollaan vasta aloittamassa.