Asiantuntija-arviot: Tiedustelulakipaketissa ei ole niin suuria puutteita, etteikö se voisi edetä eduskunnassa

Tiedustelulakipaketissa ei ole niin suuria puutteita, etteikö se voisi edetä eduskunnassa. Näin uskovat eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja professori Mikael Hidén. He olivat keskiviikkona perustuslakivaliokunnan kuultavina asiasta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

– Ei ole sellaista, mikä estäisi eteenpäin viemisen. Eri asia on se, tuleeko joitakin pieniä kohtia, joihin valiokunta kiinnittää huomiota, tai ehkä joitakin sanontojen muuttamisia joissakin kohdissa, Hidén arvioi toimittajille eduskunnassa.

Sotilas- ja siviilitiedustelulakeja piti käsitellä eduskunnan täysistunnossa viime viikolla, mutta ne vedettiin yllättäen pois asialistalta. Puhemies Paula Risikko (kok.) piti menettelyä tarpeellisena perustuslakiasiantuntijoiden esittämän kritiikin jälkeen. Kritiikin takana olivat ainakin professorit Juha Lavapuro ja Martin Scheinin Twitterissä.

Tiedustelulait lähettiin viime perjantaina takaisin hallinto- ja puolustusvaliokuntiin, joille perustuslakivaliokunta laatii parhaillaan lausuntoa.

"Erikoinen toimintatapa"

Poikkeuksellista on se, että valmiit mietinnöt vedetään pois suuren salin käsittelystä ulkopuolisen kritiikin jälkeen – ja että kritiikki tulee vieläpä sosiaalisen median kautta.

Hidénin mielestä ei voi sanoa, onko asiassa toimittu oikein tai väärin.

– Se (toimintatapa) on vähän erikoista, enkä oikein usko, että siitä on tällaiseksi käyttöön tulevaksi tavaksi, mutta tietysti koko tiedustelulainsäädäntö on ollut vaikea lakiteknisesti ja se on varsin iso asia yhteiskunnallisen merkittävyytensä kannalta.

Vielä on epäselvää, saadaanko tiedustelulakien perustuslakilinjaukset valmiiksi vielä tällä viikolla. Perustuslakivaliokunnan virkamiehet jatkavat lausunnon työstämistä keskiviikon asiantuntijakuulemisten pohjalta.

Eduskunnan istuntokauden on määrä päättyä ensi kuun puolivälissä. Siihen mennessä on tavoitteena saada myös tiedustelulait hyväksyttyä suuressa salissa.