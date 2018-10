Asiantuntijan kuusi neuvoa puhelinpelon selättämiseen

Puhelintyöhön liittyy aina pelkoa, tietää kaupallisia taitoja kouluttava Maiju Maukonen bisnesmuotoilutoimisto Brandelta. Näin mörkö selätetään.

Soittaessa ihminen pelkää häiritsevänsä vastaajaa. Perustele itsellesi, miksi soitollasi on merkitys. Raha tai palkka ei riitä ylläpitämään motivaatiota pitkään. Mitä merkitystä tarjoamallasi palvelulla tai tuotteella on asiakkaalle? Helpotatko hänen elämäänsä jotenkin? Varmista, että myös asiakas tietää, miten hän hyötyy.

Pelko osaamattomuudesta estää monia nostamasta luuria. Ota myymästäsi tuotteesta tai palvelusta selvää, jotta tiedät, mitä myyt. Näin jokaisella soitollasi on tavoite. Annat itsestäsi luotettavan kuvan, kun puhut selkeästi, jätät taukoja, etkä lue paperista. Puhelimessa kuulija arvioi puhettasi jatkuvasti, ja myyjän täytyy jokaisella lauseellaan ansaita lupa jatkaa.

Jos muut huoneessa olevat ihmiset ahdistavat, yritä kuvitella olevasi yksin. Kuvittele ihminen, jolle soitat, istumaan sinua vastapäätä.

Myyjän ei tule lörpötellä liikaa, vaan tärkeää on kuunnella ja esittää kysymyksiä. Kysymällä selvität asiakkaan tarpeen ja myymäsi tuotteen merkityksen hänelle. Keskustelevasta puhelusta asiakkaalle tulee olo, että hänestä välitetään. Kukaan ei halua olla kohde, jolle myyntipuhe luetaan paperista. Taitoa on myös ymmärtää, milloin ajankäyttö on turhaa, ja siirtyä eteenpäin.

Ihmiset inhoavat sanoa ei, joten voit kiittää myös kielteisistä vastauksista ja ajankäytöstä. Jos asiakas sanoo hetken olevan huono, kysy voisitko soittaa paremmalla ajalla uudelleen.

Tee itsellesi merkityksellisiksi myös työpäivät, jolloin konkreettista tulosta ei tule. Jokaisella soitollasi muistutat asiakasta myymästäsi tuotteesta tai brändistä. On tärkeää erottaa asiakkaan tunne omistasi. Turhia soittoja ei ole, uskalla oppia jokaisesta.