Asiantuntijat erimielisiä siitä, kannattaako velkaa ottaa

Budjettiriihen lähestyessä kiihtyy keskustelu kysymyksestä, kannattaako Suomen ottaa lainaa esimerkiksi investointeihin nyt, kun sitä saa jopa miinusmerkkisellä korolla.

Ei vielä ja kyllä, vastaavat Uutissuomalaisen haastattelemat talousasiantuntijat. He ovat siis erimielisiä.

– En pidä lisävelanottoa järkevänä, koska nyt pitäisi varautua väestön ikääntymiseen ja koska talous ei ole taantumassa, sanoo Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja.

Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori Matti Tuomala on eri mieltä. Hänen mielestään velanotolle otollinen hetki on nyt, kun bruttokansantuote on korkealla ja velkaa saa hyvin alhaisella korolla.

– Kun bkt:n kasvuprosentti on korkeampi kuin valtionvelan korko, lainanotto on hyvin perusteltua. Lisäksi tässä tilanteessa lisälainanotto on järkevämpää kuin myydä tuottavaa valtion omaisuutta, Tuomala vastaa.

Bruttokansantuote (bkt) kuvaa taloudellisen toiminnan laajuutta. Sitä käytetään usein maan tai alueen taloudellisen suorituskyvyn mittana.

Velanotto olisi lyhytnäköistä toimintaa

Samoilla linjoilla Suomen Pankin Kajanojan kanssa on Helsingin yliopiston taloustieteen kandiohjelman johtaja Juha Tervala. Hän malttaisi velanotossa vielä.

– Suomen julkisessa taloudessa on huomattava kestävyysvaje. Se kertoo, kuinka paljon verotuloja tulisi lisätä tai julkisia menoja vähentää, jotta julkisen velan suhde bkt:hen vakiintuu. Julkisten menojen ja tulojen tasapainottaminen pitkällä aikavälillä on hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamisen kannalta tärkeää. Tästä näkökulmasta katsottuna lisävelkaantuminen nykyisessä tilanteessa ei ole lainkaan järkevää. Se olisi lyhytnäköistä toimintaa, sanoo Tervala.

Tilanne on eri, jos ja kun taantuma joskus iskee.

– Valtion lisävelanotto voisi olla perusteltua kestävyysvajeesta huolimatta, jos suhdannetilanne sitä vaatisi. Finanssipoliittinen elvytys, väliaikainen lisävelanotto, olisi järkevää, jos Suomessa olisi vakava taantuma tai huomattavasti vapaata kapasiteettia. Suomi ei ole vakavassa taantumassa, eikä kansantaloudessamme ole merkittävästi vapaata kapasiteettia IMF:n ja OECD:n arvioiden mukaan. Näin ollen Suomen taloudessa ei ole suhdannepoliittista tarvetta lisävelanotolle, sanoo Tervala.

Julkisia investointeja kannattaa tehdä laskukaudella

Suomen Pankin Kajanojakin odottaisi laskukautta ennen kuin lisälainalla aletaan elvyttää.

– Julkisia investointeja kannattaa tehdä, jos niille on tarvetta. On eduksi, jos ne pystytään ajoittamaan sellaiseen tilanteen, jossa niissä tarvittavia resursseja on taloudessa tavallista enemmän käyttämättä – eli esimerkiksi julkisen rakentamisen osalta rakentajia. Projektien ajoittaminen tällä tavalla vaimentaa suhdannevaihteluita ja pienentää investointien kustannuksia julkiselle taloudelle. Velanotto julkisten investointien rahoittamiseksi voi olla perusteltua etenkin taantumassa, Kajanoja sanoo.

Jos velanoton aika ei ole vielä, miten valtio rahoittaisi lukuisat vaalilupauksensa? Helsingin yliopiston johtajan mukaan vastaus on verojen nosto.

– On arvovalinta, kuinka suuri julkisen sektorin kuuluu olla. Jos Rinteen hallitus haluaa kasvattaa julkisen sektorin kokoa, sen pitää rahoittaa menojen lisäykset nostamalla veroja ja tekemällä työllisyyttä ja tuotantoa lisääviä uudistuksia. Hallituksen ei pidä rahoittaa menolisäyksiä lisävelalla, Tervala sanoo.