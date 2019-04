Atte Jäsberg ihmettelee luonnon pilaamista Kannonkoskella: Miksi Naturan suojelualueelle pitää rakentaa rantasaunoja? – Katso kuvasarja

Kannonkoskella muhii luontoarvojen ja kunnan elinvoiman kehittämiseen tähtäävän kaavoituksen yhteentörmäys. Kunta on valmistellut Öijanniemen alueelle kaavamuutosta, joka mahdollistaisi kahden rantasaunan rakentamisen Naturan rantojensuojeluohjelmaan kuuluvalle rannalle.

Kyseessä on Kismanniemen ranta-asemakaavan muutos Öijanniemen asemakaavaksi. Kaavaehdotuksessa alueelle hahmotellaan vakituisen ja loma-asumisen joustavaa yhdistämistä sekä paikkoja matkailupalveluille ja karavaanareille.

Alueen upea hiekkaranta laavuineen ja lähimetsineen jäisi yleiseen retkeilykäyttöön, mutta kulku sinne muuttuisi.

Alueelle tulevat tontit sijaitsevat järven tuntumassa, mutta omaa rantaa niillä ei ole. Kaavaehdotuksessa on suojelualueen länsirannalla paikka kahdelle rantasaunalle, joista toinen tulee alueen asukkaiden yhteiskäyttöön ja toinen matkailijoille.

Kannonkoskelainen Atte Jäsberg kerää nimiä kaavamuistutukseen, jossa vaaditaan, että rannat tulee säilyttää rakentamattomina.

– Omituista touhua tämä on, että suojelualueelle halutaan rakentaa. Sitä tuskin voimme estää, etteikö tänne jotain kaavoiteta, mutta voisiko paras ratkaisu olla pelkkä karavaanarialue, Jäsberg ehdottaa.

Hän on saanut ajatustensa taakse parikymmentä samanmielisesti ajattelevaa. Jäsberg muistuttaa, että Kannonkoskella riittää vapaita rantoja muualla. Keskustassa on kaavoitettu järven rannalle tontteja.

– Miksi juuri suojelualueelle pitää rakentaa? Eikö saunat voisi sijoittaa vaikkapa Sinisentien toiselle puolelle? Ei Kannonkoskelle muuteta sen takia, että voi rakentaa talon upeaan luontokohteeseen, vaan siksi, että täällä on vielä vapaana upeaa luontoa, jossa voi käydä retkeilemässä.

Kannonkosken kunnanjohtaja Markku Vehkaoja sanoo, että Öijanniemi on kunnalle tärkeä matkailumahdollisuus Suurussalmen sillan, Kivijärven, Sinisen tien ja Piispalan luona.

– Kaavamuutoksella potkaisemme vauhtia vuosia käymistilassa olleeseen hankkeeseen. Se tuo kuntaan työpaikkoja ja elinvoimaa, hän kiteyttää

Vehkaojalla on visio alueen rakentumisesta.

– Tavoittelemme sinne isohkoa matkailualan toimijaa, joka rakentaa alueen.

Hän luottaa, että hyvällä suunnittelulla rantasaunat saadaan rakennettua rantatörmään niin, etteivät ne pilaa maisemaa.

– Jos saunoille ei ole paikkaa, niin matkailuelinkeinon kehittäminen menisi erittäin vaikeaksi. Kyllä matkailijat ja järven lähellä asuvat haluavat päästä rantasaunomaan ja järveen uimaan.

Kaavasta tulee jättää muistutukset 19. huhtikuuta mennessä. Ylitarkastaja Ulla Nissinen Ely-keskuksesta sanoo, että rantojensuojeluohjelman periaate on, että rannat pysyvät rakentamattomana.

– Aika haastavaa on sovittaa Öijanniemen suunnitelma tähän tavoitteeseen. Perehdymme aineistoon, en osaa vielä sanoa, mikä kantamme on. Ymmärrän, että alueella on yhteensovitettavana matkailuun ja luontoarvoihin liittyviä seikkoja. Ratkaisu ei ole helppo eikä se ainakaan kevyillä perusteluille etene, muotoilee Nissinen.