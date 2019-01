Attendo Ruuhikoti aloitti yt-neuvottelut Lievestuoreella

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntoutus- ja asumispalveluja tarjoava Attendo Ruuhikoti Laukaan Lievestuoreella on käynnistänyt vähintään kuusi viikkoa kestävät yhteistoimintaneuvottelut. Syynä ovat tuotannolliset syyt ja toiminnan uudelleen järjestely. Aluejohtaja Satu Louejoki ei avaa Ruuhikodin tilannetta yhtään enempää neuvottelun ollessa kesken.

– Mitään päätöksiä toiminnasta ei ole tehty. Yt-neuvotteluja käydään yt-lain kahdeksannen luvun mukaan, Louekoski toteaa lyhyesti.

Kahdeksas luku koskee yhteistoimintamenettelyä työvoiman käyttöä vähennettäessä, mutta Louejoki ei ota mitään kantaa puheisiin siitä, että yksikköä oltaisiin ajamassa alas.

Ruuhikodissa on 18 työntekijää. Sisäilmaongelmia on henkilöstön mukaan talossa esiintynyt jo vuodesta 2103 lähtien eli jo silloin, kun toiminta oli Mikeva Oy:n alaisuudessa. Henkilöstön mukaan suurin osa työntekijöistä oireilee, ja osalla on vakavia hengitystieongelmia.

– Ne ovat subjektiivisia kokemuksia. Ja taloa on tutkittu, Louejoki kuittaa.