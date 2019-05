Attendo ja Esperi korjasivat puutteet Muuramessa: uhkasakot raukesivat, katso summat tästä

Muuramen Kinkomaalla toimivien Attendon Rantalan hoivakodin ja Esperi hoivakoti Paatelan uhkasakot ovat rauenneet, koska havaitut puutteet on korjattu.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt molempin hoivakotien valvonnan. Rantalan osalta uhkasakon suuruus oli 350 000 euroa ja Paatelan osalta 70 000 euroa. Nyt avi katsoo toiminnan olevan lainmukaista.

Avi huhtikuussa Attendon huolehtimaan toukokuun 2. päivään mennessä siitä, että Rantalassa on asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä. Hoitohenkilöstömitoitukseksi on edellytetty vähintään 0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden ja hoiva-avustajia voi olla hoitohenkilöstöstä yksi 15 asukasta kohden. Lisäksi yksikköön on edellytetty luvan mukaisesti 0,1 työntekijää asiakasta kohden tukipalvelutehtäviin ja neljä sairaanhoitajaa.

Avin mukaan Rantalan hoitohenkilöstömitoitus on nyt aluehallintoviraston edellyttämällä tasolla ja yksikössä on luvan edellyttämä määrä avustavaa henkilöstöä sekä sairaanhoitajia. Lisäksi yksikön viriketoimintaa on tehostettu ja yksikön piha-alueiden parannustyöt aloitetaan toukokuussa asiakkaiden ulkoilumahdollisuuksien ja viihtyvyyden lisäämiseksi.

Paatelassa uhkasakko koski myös henkilöstömitoitusta. Velvoite asioiden hoitamisesta kuntoon annettiin jo viime marraskuussa ja takarajana oli vuodenvaihde. Mitoitukseksi edellytettiin 0,73 hoitotyöntekijää asiakasta kohden ja 0,15 työtekijää asiakasta kohden tukipalvelutehtäviin. Yksikön toteutunutta hoitohenkilöstömitoitusta on tarkistettu kevään 2019 aikana.

Viimeisimmässä tarkastuksessa Esperi Care Oy:n aluepäällikön toimittamien hoivatyöntekijöiden tuntien perusteella yksikön toteutunut mitoitus on ollut 0,76 htv asukasta kohden. Myös yksikön tukipalvelutehtäväresurssi on aluehallintoviraston edellyttämän mukainen.