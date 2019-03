Hoivayhtiö Attendo keskeyttää tehostetun palveluasumisen hoivakoti Vänrikissä Siilinjärvellä Pohjois-Savossa toistaiseksi, yhtiö kertoo. Kevyemmän tuen tarpeessa olevien asiakkaiden osalta Vänrikin toiminta jatkuu normaalisti.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaat siirtyvät Siilinjärven kunnan ja Kuopion kaupungin toimipisteisiin. Attendon viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärven mukaan siirto koskee kaikkia 21:tä yksikön asukasta. Siilijärven kunnan mukaan siirrot tehdään tämän päivän ja huomisen aikana.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kertoi viikko sitten, että Attendo Vänrikki -yksikköön tehdyllä tarkastuskäynnillä havaittiin puutteita muun muassa henkilöstömitoituksessa. Tuolloin Attendo ja Siilinjärven kunta sopivat, että hoitajien määrää lisätään heti.

Attendon mukaan henkilöstövaje on johtunut päällekkäisistä sairauslomista ja sijaispulasta. Siilinjärven kunta on myös järjestänyt Vänrikkiin kaksi lähihoitajaa hätätyöavuksi viime torstaista alkaen.

Attendo ei kuitenkaan ole saanut rekrytoitua hoivakotiin riittävästi hoitajia.

– Rekrytointi on ollut hankalaa, ymmärtääkseni siellä on yksinkertaisesti vain työvoimapulaa. Siellä on myös ollut aika paljon sairauslomia, ja on ollut aika hankalaa löytää sijaisia tässä tilanteessa, Sammaljärvi kertoo.

Henkilöstövaje ei ainoa syy keskeyttämiseen

Siilinjärven kunnan mukaan keskeyttämiseen päädyttiin myös muiden kuin henkilöstövajeeseen liittyvien asioiden vuoksi.

– Attendon hoivakoti Vänrikin tehostetun palveluasumisen keskeyttämiseen vaikutti henkilöstön saatavuuden lisäksi erityisesti palvelua ostavien kuntien huoli perushoidon ja hoivan toteutumattomuudesta sopimuksessa edellytettyjen laatukriteerien mukaisesti, kunta sanoo tiedotteessaan.

Avi kertoi aiemmin, että Attendo Vänrikissä havaittiin puutteita myös lääkehoidon toteuttamisessa, asiakasmerkintöjen kirjauskäytännöissä sekä asukkaiden yksilöllisten palvelu- ja hoitosuunnitelmien toteuttamisessa.

Sammaljärvi ei osaa suoriltaan sanoa, olivatko kyseiset asiat nyt kunnossa tehostetun palveluasumisen yksikössä tai ovatko ne kunnossa toimintaansa jatkavassa kevyen tuen asumisyksikössä.

– Meidän osalta henkilöstövaje oli olennaisin syy keskeyttämiseen. En pysty sanomaan, mikä siellä on muiden asioiden tilanne, mutta toimenpiteisiin siellä ryhdyttiin kyllä välittömästi helmikuussa (avin tarkastuskäynnin jälkeen).

Sammaljärvi ei halua arvioida, milloin Attendo Vänrikin tehostetun palveluasumisen yksikkö mahdollisesti avataan uudelleen.

– Tällä hetkellä keskitymme siihen, että asukkaat saadaan turvallisesti ja hallitusti muutettua uusiin koteihinsa. Se on ykkösprioriteetti, sen jälkeen voidaan pohtia jatkoa.

Attendo antaa Vänrikkiä koskevan lisäselvityksen aville 18.3. mennessä.