Attendo pyytää anteeksi virheitä Alavuden hoivakodin toiminnassa – korjaavat toimet on aloitettu, yritys vakuuttaa

Terveys- ja hoivapalveluja tuottava Attendo pyytää anteeksi virheitä Alavuden hoivakodin toiminnassa. Attendo julkaisi asiasta tiedotteen myöhään perjantai-iltana sen jälkeen kun Länsi-Suomen aluehallintovirasto oli päättänyt Pelimanni-hoivakodin toiminnan keskeyttämisestä.

Aluehallintovirasto teki ennalta ilmoittamattoman valvontatarkastuksen Pelimanniin torstaina ja perjantaina. Viraston mukaan tarkastuksessa ilmeni sellaisia puutteita, ettei asukkaiden turvallisuutta pystytä riittävästi takaamaan. Muun muassa henkilöstömitoitus ei ollut tarkastuksessa riittävä.

Attendon mukaan korjaavat toimenpiteet on aloitettu ja hoivakotiin on palkattu lisää hoitajia.

– Olemme käyneet viimeisen kahden viikon aikana läpi tiheällä kammalla yksiköidemme toimintaa, jotta epäkohtia saadaan korjattua. Pyydämme anteeksi toimintamme virheitä sekä niistä asukkaille ja omaisille aiheutunutta huolta ja vaivaa, sanoo Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen tiedotteessa.

Attendon aluejohtaja Tiina Talonen vakuuttaa, että yritys ottaa asukasturvallisuuden hyvin vakavasti.

HS:n mukaan hoivakodissa on kuollut kuusi asukasta vajaan kuukauden aikana ja syitä siihen selvitetään.

– Hoivakodin toiminnan käynnistyttyä taloon muutti nopealla aikataululla noin 50 poikkeuksellisen huonokuntoista ja runsashoitoista asukasta neljästä eri yksiköstä, Attendo sanoo tiedotteessa.

Attendo Pelimanni aloitti toimintansa 8. tammikuuta.

Kaupunginjohtaja: Kaupunki on vastuussa

Alavuden kaupunginjohtajan Pekka Ala-Mäenpään mukaan tilanne tuli yllätyksenä.

– Saimme tiloiltaan uuden hienon yksikön ja oletimme, että se tulee nostamaan meidän vanhustenhuoltomme palvelutasoa. Oli yllätys, että tämä ei lähtenyt sujumaan niin kuin pitää. Uskon, että asia saadaan nyt kuntoon, ja pakkohan se on saada, Ala-Mäenpää sanoi perjantai-iltana STT:lle.

– Kaupunkihan tässä asiassa taustalla on, vaikka tätä palvelua meillä hoitaa Kuusiolinna Terveys , joka sitten on ostanut vanhustenhuoltoa alihankintana tältä osin Attendolta. Siitä huolimatta kaupunki on vastuussa ja haluaa, että asiat pannaan mahdollisimman nopeasti kuntoon, Ala-Mäenpää jatkaa.

Kuusiolinna Terveys on Pihlajalinna-konserniin kuuluva yhtiö, jossa Pihlajalinna on pääomistajana ja neljä alueen kuntaa vähemmistöomistajina.