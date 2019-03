Attendolla puutteita myös Jämsässä – Koskipuiston hoivakodissa liian vähän henkilökuntaa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on ottanut valvontaansa myös Jämsänkoskella toimivan Attendon Koskipuisto-hoivakodin.

– Minulla on yksikössä valvonta auki tällä hetkellä. Yksiköstä ei ole tullut esille mitään sellaista akuuttia, joka vaarantaisi asiakasturvallisuutta, ylitarkastaja Jaana Aarnio kertoo.

Aarnion mukaan yksikössä on kuitenkin ollut liian vähän henkilökuntaa, etenkin viikonloppuisin.

– Olen laskenut sinne mitoitustarpeet asiakkaiden toimintakykyindeksien perusteella ja todennut että mitoitus on hieman alle asiakkaiden tarpeen. Se, miten työvuorosuunnittelu on tehty, näkyy erityisesti viikonlopuissa. Asia on kuitenkin vielä kesken, en ole ehtinyt viedä asiaa eteenpäin Attendon johdolle.

Avi selvittää lisäksi hoitajille kuuluvien tukipalvelutehtävien määrää. Se ei ole saanut tavanomaisuudesta poikkeavia yhteydenottoja asiakkailta tai omaisilta. Aarnio toivoo, että mikäli epäkohtia on ollut, niistä ilmoitettaisiin.

– Viime vuonna tuli yksi asiakasyhteydenotto, joka käsiteltiin yksikössä. Käsittelyssä on myös yksi kantelu, mutta se liittyy hoivakodin toiminnan aloittamisvaiheeseen, vuoteen 2017.

Attendon edustajia ei tavoitettu tiistaina kommentoimaan asiaa.

Koskipuisto on ulkoilu- ja puutarhateemainen hoivakoti. Paikallisesti huomiota on herättänyt se, että iso ulkoilupiha näyttää jääneen kokonaan käyttämättä.

Koskipuisto valmistui ja avattiin vuonna 2016. Se mainostaa olevansa 60-paikkainen , jonka "toiminnan lähtökohtana on tarjota asukkailleen turvallista ja laadukasta hoivaa sekä virikkeellistä elämää ja arkea ulkoilu- ja puutarhateemalla varustetussa hoivakodissa".

Attendon hoivakodeissa on havaittu viime viikkoina ongelmia eri puolilla Suomea. Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) huomasi merkittäviä puutteita tarkastuskäynnillään hoivayhtiö Attendon ikäihmisten hoivapalveluja tarjoavassa Attendo Vänrikki -toimintayksikössä Siilinjärvellä.

Puutteita on henkilöstömitoituksessa, lääkehoidon toteuttamisessa, yksikön asiakkaiden asiakirjamerkintöjen kirjauskäytännöissä sekä asukkaiden yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman toteuttamisessa. Myöskään ulkoiluun ja viriketoimintaan ei ole jäänyt perushoivalta aikaa.

Attendo ja Siilinjärven kunta ovat sopineet, että hoitajien määrää lisätään heti. Avin mukaan yöaikaiseen hoitoon lisätään heti toinen työntekijä, ja myös toimintayksikön viikonloppujen henkilökunnan määrää lisätään. Avi on lisäksi pyytänyt Attendolta lisäselvitystä ja lausuntoa 18. maaliskuuta mennessä. Jos epäkohtia ei korjata, harkitsee avi valvontatoimenpiteitä.