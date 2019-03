Attendon Jalava-hoivakodin ex-johtaja nimitti yksikön laatuvastaavaksi sukulaisensa, jolla ei ollut alan koulutusta

Attendon Jalava-hoivakodissa toimi laatuvastaavana henkilö, jolla ei ollut hoiva-alan koulutusta. Henkilö oli Joroisissa Etelä-Savossa sijaitsevan hoivakodin silloisen johtajan sukulainen, jonka johtaja oli itse nimittänyt tehtävään.

Attendo kertoo asiasta vastauksessaan, jonka se antoi 22. helmikuuta Itä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön Jalavan tilanteesta.

Laatuvastaava on Attendon oma ammattinimike, jonka haltijalla on tyypillisesti lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutus. Jalava aikoo nimetä lähiaikoina uuden laatuvastaavan Jalavan hoitohenkilökunnan keskuudesta, kerrotaan Attendosta STT:lle. Yhtiö on myös vaihtanut hoivakodin johtajan, mistä on aiemmin kerrottu julkisuudessa.