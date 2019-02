Attendon hoivakodissa ongelmia syksystä saakka – kaupunki valvoo hoitoa nyt paikan päällä Jyväskylän Holstissa

Yksityisessä Attendon hoivakoti Holstinpuistossa Jyväskylässä on havaittu vakavia puutteita. Jyväskylän kaupunki tiedotti torstai-iltana käynnistäneensä toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi yhdessä valvontaviranomaisten kanssa.

Hoivakodissa on ollut ongelmia muun muassa vanhusten perushoidossa, henkilöstömitoituksessa ja lääkehoidossa.

Holstinpuistossa asuu sekä vaativaa hoitoa tarvitsevia iäkkäitä ihmisiä, kuten muistisairaita, että parempikuntoisia vanhuksia. Jyväskylän kaupungin palvelujohtaja Maarit Raappanan mukaan hoivakodissa on hieman yli 50 asukasta.

Raappanan mukaan Holstinpuiston epäkohtia ryhdyttiin selvittämään jo viime syksynä. Kaupunki on ollut viime vuoden puolella useita kertoja yhteydessä sekä aluehallintovirastoon (aviin) että Valviraan.

– Asioihin on puututtu ja tehty toimenpide-ehdotuksia. Olemme käyneet läpi, minkälaisia velvoitteita Attendolla oli. Osa ongelmista on korjaantunut ja osa ei, Raappana kertoi.

Hänen mukaansa tilanne muuttui tällä viikolla akuutimmaksi.

– Katsoimme, että kaupungin on saatava tuki avilta ja Valviralta. Nyt valvotaan, että Attendo korjaa epäkohdat.

Raappana ei kommentoi, onko Holstinpuistossa ollut yksilöön kohdistuvia vaaratilanteita.

– Sen voin toki sanoa, että aina jos on liian vähän henkilöstöä, voi vaaratilanteita tulla.

Kaupunki otti torstaina vastuun Holstinpuiston lääkehoidosta.

– Olemme sijoittaneet sinne sairaanhoitajia katsomaan, että prosessi tulee sellaiseen kuntoon kuin sen pitää olla. Lääkehuolto on hyvin keskeinen iäkkäiden ihmisten hoidossa ja se halutaan kuntoon. Valviran kanssa yhteisesti katsottiin, että kaupungin on hyvä ottaa siitä vastuu.

Kaupunki kantaa vastuun lääkehoidosta ainakin kahden viikon ajan. Jos Attendon prosessi ei siinä ajassa tule kuntoon, jatkaa kaupunki lääkevastuutaan.

Henkilömitoitus vanhustenhoidossa on koettu ongelmaksi muuallakin Suomessa viime aikoina. Monien muiden yksityisten hoitolaitosten tapaan Holstinpuistossa hoitajia ei ole ollut tarpeeksi. Lisäksi töissä olevat hoitajat ovat tehneet tukipalveluhenkilöstön töitä, eli siivonneet, pesseet pyykkiä ja tehneet ruokaa.

– Attendo on kuitenkin alkuaan kertonut, että heillä on tätä tukipalveluhenkilökuntaa. Nyt sitten katsotaan, että sitä myös löytyy Holstinpuistosta. Hoitotyöntekijöiden vaje Holstinpuistossa on ollut 2–3 henkilöä, eli odotamme sellaista kolmen henkilötyövuoden lisäystä ja erityisesti yötyöhön henkilöstön lisäystä, Raappana kertoi.

Perushoidon ongelmissa kyse on esimerkiksi siisteydestä ja asukkaiden pääsemisestä suihkuun ja vessaan.

Raappanan mukaan kaupunki valvoo nyt aktiivisesti tilanteen kehittymistä.

– Olemme akuutisti yksikössä valvomassa, ja seuraamme päivittäistä toimintaa. Eli tuleeko henkilöstömitoitus olemaan joka vuorossa sellainen, kuin edellytetään, ja onko tukipalvelutehtäviin otettu se henkilöstö, joka niihin kuuluu, hän totesi.

– Tämä tilanne jatkuu niin kauan, että esimerkiksi Valvira oman valvontansa osalta pystyy sanomaan, että toiminta on asiallista ja luvan mukaista.