Attendon senioritalossa Jyväskylässä koronaepäily

Jyväskylän Halssilassa sijaitsevassa senioritalo Attendo Telkänpesässä on Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan ilmennyt koronaepäily. Epäilystä on tiedotettu asukkaiden omaisia. Asukkaat on määrätty turvatoimenpiteenä huoneisiinsa, jonne heidän ateriansa toimitetaan.

Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana kertoi lauantaina iltapäivällä, että ikääntyneiden asumispalveluiden asiakkailla ja asukkailla on ollut useampia koronaepäilyjä. Uusia varmennettua tapausta ei ole kuitenkaan ilmennyt.

– Kun oireita tulee, niin näytteitä otetaan. Terveydenhuolto testaa tosi paljon meidän asiakkaitamme joko sairaalassa tai sitten tullaan kotiin ottamaan näyte, Raappana kertoi.

– Jyväskylässä otetaan näytteitä koko ajan ja meillä on esimerkiksi kaupungin kotihoidossa yli tuhat asiakasta. Kaikista testeistä ei voida tietenkään ruveta tiedottamaan.

Telkänpesän asukkaiden omaisia on Raappanan mukaan tässä vaiheessa tiedotettu todennäköisesti varmuuden vuoksi. Telkänpesän palvelukodin johtaja Riina Kinnunen ei halunnut kommentoida asiaa, vaan kertoi, että kaupunki vastaa koronatiedotuksesta.

Telkänpesä on Attendon verkkosivujen mukaan "ikäihmisten tarpeet huomioiden suunniteltu senioritalo, jossa asukkaat voivat ostaa tarvitsemansa palvelut suoraan kotiin". Asukkaissa on Raappanan mukaan kaupungin kotihoidon asukkaita, tehostetun palveluasumisen asiakkaita ja tavallisia iäkkäitä vuokralaisia. Kyse ei siis ole niin sanotusta suljetusta palvelutalosta.

– Asukkaat liikkuvat siellä kuin omassa kotitalossaan liikkuvat, Raappana kertoi.

Telkänpesän koronaepäilyn tilanne selviää omaisten saamien viestien mukaan sunnuntai-iltaan mennessä. Jos jollain asukkaalla on koronatartunta, terveydenhuollon viranomaiset määrittelevät sen, kuinka tartunnalta suojaudutaan ja esimerkiksi mahdollinen karanteeni toteutetaan.

Huhtikuun alussa Jyväskylän kaupungin Huhtasuon palvelutalossa ilmeni koronavirustartunta. Tartunnan vuoksi karanteeniin määrättiin 13 asumisyksikön asukasta ja 11 työntekijää.