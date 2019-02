Attendon toimitusjohtaja: Asukkaiden raskashoitoisuus pääsi yllättämään Alavudella

Asukkaiden raskashoitoisuus pääsi yllättämään Attendon Alavudella, sanoo Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen STT:lle. Länsi-Suomen aluehallintovirasto keskeytti eilen päätöksellään vajaan kuukauden ajan toimineen hoivakoti Attendo Pelimannin toiminnan väliaikaisesti.

Karjalainen selittää tapahtunutta sillä, että hoivakotiin muutti nopeassa tahdissa noin 50 raskashoitoista asukasta.

– Kun katsotaan peiliin, tilanne on siis se, että sinne muutti nopeassa tahdissa noin 50 asukasta neljästä eri hoitolaitoksesta. Ja he olivat raskashoitoisia, ikääntyneitä asukkaita. Tämä hoitoisuuden tarve yllätti meidän ja kun tähän yhdistetään rekrytointihaasteet, ajauduimme ongelmiin.

Pelimannissa on 45 tehostetun palveluasumisen eli ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien paikkaa. Lisäksi palveluasumisen paikkoja on 20.

Karjalaisen mukaan Attendo Pelimannin hoitajamitoitus, 0,65 hoitajaa asukasta kohden, on ollut varsin korkea.

– Toki en halua selitellä. Olihan meidän toimilupaan jo kohtalaisen korkea indeksivaatimus laitettu. (Pelimannin toimiluvan) 0,65 on todennäköisesti korkeimpia indeksivaatimuksiamme koko maassa. Se tavallaan kertoi osviittaa siitä, että meille tulee hyvin raskashoitoisia asiakkaita, Karjalainen sanoo STT:lle.

Länsi-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä perjantaina kertoneen Helsingin Sanomien mukaan Pelimannin henkilöstömitoitus ei ole vastannut sovittua koko toiminnan aikana. Attendon oman ilmoituksen mukaan henkilöstömitoitus vaihteli kuukauden aikana välillä 0,62–0,55.

Irtisanoutuneet työntekijät odottivat kevyempää työtä?

Kuukauden aikana yksiköstä irtisanoutui kymmenkunta työntekijää. Karjalaisen mukaan Attendo on nyt selvittänyt irtisanoutuneiden lähdön syitä.

– Ainakin yksi vahva syy näyttäisi olevan se, että he ovat mielikuvaltaan halunneet tulla kevyemmän hoivan yksikköön. Sitten on paljastunut, että asukkaat ovat aika raskashoitoisia ja että heitä hoidetaan loppuun asti. Tämä työnkuva ei ole vastannut heidän odotuksiaan ja tästä syystä he ovat irtisanoutuneet, Karjalainen sanoo.