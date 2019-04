Attendon toimitusjohtaja ehdottaa kolmiportaista hoidon tasoa ikäihmisten hoivaan

Hoivayritys Attendon toimitusjohtaja Pertti Karjalainen kannattaa hoitajamitoituksen sitomista pitkällä aikavälillä kevennettyyn RAI-järjestelmään, mutta sitä odotellessa hän ehdottaa yksinkertaisempaa luokittelua, joka olisi omaisillekin ymmärrettävämpi.

Karjalainen ehdottaa kolmea hoidon tasoa, jotka olisivat "yhden autettava", "kahden autettava" ja "erityisen vaativaa hoitoa, kuten saattohoitoa tarvitseva". Vastaava kolmiportainen kategoria on käytössä esimerkiksi Saksassa. Ranskassa järjestelmä on Karjalaisen mukaan neliportainen.

Nykyisin ympärivuorokautisessa hoidossa yhden autettavia on Karjalaisen mukaan noin 75 prosenttia asukkaista. Siihen riittää hänen mukaansa nykyinen toimilupataso eli 0,55–0,6 hoitajan mitoitus.

Kahden autettavia ovat vuoteeseen hoidettavat, käytöshäiriöiset ja hyvin vaikeasti liikkuvat asukkaat. Tämän alaraja olisi 0,7 hoitajaa. Saattohoito on vaativinta, siihen kuuluva kivunhoito vaatii esimerkiksi hoitajilta erityiskoulutusta. Tässä puhutaan Karjalaisen mukaan 1,2:n hoitajan mitoituksesta.

– Hoiva-palvelusuunnitelma pitää päivittää kuuden kuukauden välein ja aina kun tilanne olennaisesti muuttuu. Siinä yhteydessä olisi parempi kutsua tilaajat paikalle jos muutos on sellainen, että se vaikuttaa mitoitustarpeeseen.Tämä on uutta koko toimialalla. Suomessa käytännössä yli 95 prosenttia kaikista ikäihmisten hoivan ostoista on tällä hetkellä yksihintajärjestelmässä.

Kolmiportainen luokittelu vaatisi Karjalaisen karkean arvion mukaan kaikkiaan vajaat 2 000 uutta hoitajaa lisää, kun ympärivuorokautisessa hoidossa on 53 000 vanhusta.

"Ei huono idea"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on kehitelty kevyempi versio vanhustenhuollossa käytettävästä kansainvälisestä RAI-hoitoisuusluokittelusta. Sillä voidaan kartoittaa muun muassa ikäihmisen fyysistä toimintakykyä ja muistia.

– Se on jo valmis paketti, mutta se ei ole vielä niin levinnyt maailmalle, että sitä voitaisiin tehdä irrallaan RAI-arvioista, sanoo THL:n ikääntyneet, vammaiset ja toimintakyky -yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoma.

Hänen mukaansa on haastavaa yksinkertaistaa omaisille sitä, miksi on niin tärkeää kysellä puolen vuoden välein heidän läheisensä asioista.

– Toimintakyky on tärkeää arvioida moniulotteisesti, koska asiakkailla on niin monenlaisia ongelmia. Voi esimerkiksi olla huono muisti tai huono liikkumiskyky tai molemmat.

Hänen mielestään Karjalaisen idea ei ole huono, koska asiakkaat ovat joka tapauksessa erilaisia.