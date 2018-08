Auringonpimennys suosii tähdenlentojen tiiraajia

Suomessa nähdään koko maassa osittainen auringonpimennys ensi viikon lauantaina. Pimennys näkyy parhaiten pohjoisessa ja heikoiten eteläisessä Suomessa.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo, että pimennyksen vuoksi tänä vuonna on erittäin otolliset olosuhteet havainnoida vuosittaista Perseidien tähdenlentoparvea.

Auringonpimennys näkyy lauantaina puolen päivän aikaan´, ja paras aika katsella tähdenlentoja on seuraavan maanantain vastainen yö. Perseidien meteoriparven tähdenlentoja voidaan nähdä kuitenkin harvakseltaan jo nyt ja aina elokuun lopulle saakka. Koko ensi viikon viikonloppu on hyvää perseidisesonkia, mutta tähdenlentoparven aktiivisin aika on nimenomaan maanantain vastainen yö.

Koska kuu pimentää lauantaina päivällä auringon, se ei ole valaisemassa yötaivasta ja peittämässä himmeimpiä tähdenlentoja. Nyt nähtävä osittainen auringonpimennys on yhteydessä heinäkuun lopun kuunpimennykseen, sillä auringon- ja kuunpimennykset tapahtuvat kahden viikon välein 1–3 pimennyksen sarjoina.

Tähdenlentoparvi yksi vuoden näyttävimmistä

Tulossa olevaa pimennystä ei voi nähdä täydellisenä missään päin maapalloa, vaan kuun heittämä syvin varjo pyyhkäisee pohjoisnavan yli. Parhaiten pimennys näkyy Venäjän koillisosissa sekä Pohjoisnavalla.

Suomessa pimennys alkaa pohjoisimmassa Lapissa puoli kahdentoista aikaan ja etelässä vähän ennen kahtatoista päivällä. Suurimmillaan pimennys on kahdentoista jälkeen. Pimennys on ohi Lapissa yhden aikaan ja etelässä vähän ennen sitä.

Perseidien tähdenlentoparvi on usein yksi vuoden näyttävimmistä. Osa parven meteoreista voi olla melko kirkkaita. Perseideistä saattaa jäädä taivaalle hetkeksi vana, ja jotkut saattavat näyttää punertavilta, Ursa kertoo. Parven tähdenlentoja näkyy ympäri taivasta, mutta katse kannattaa suunnata korkealle taivaalle koillisen ja idän välille. Meteorien havaitseminen on sitä helpompaa, mitä pimeämpi taivas on ja mitä vähemmän siellä on pilviä. Tähdenlentoja näkyy eniten aamuyöllä puolenyön ja aamukahden välillä, mutta kirkkaimpia voi nähdä heti pimeän laskeuduttua.

Seuraava täydellinen auringonpimennys Suomessa yli sadan vuoden päästä

Ursa muistuttaa, ettei auringonpimennyksenkään aikana saa katsoa suoraan aurinkoon paljain silmin. Värifilmit ja uudenaikaiset mustavalkofilmit, noetut lasit tai tavalliset aurinkolasit eivät myöskään ole riittävä suoja. Olemassa on nimenomaan auringonpimennyksen seuraamiseen tarkoitettuja pimennyslaseja, mutta niilläkään pimennystä ei saa katsella paria minuuttia pidempään kerrallaan. Ursan mukaan yksi parhaista suojista on hitsarinlasi numero 14. Auringon infrapunasäteilyltä voi suojautua myös esimerkiksi käyttämällä silmien edessä mustaksi valotettua ja kehitettyä vanhanaikaista hopeasuoloja sisältävää ja kolmin kerroin taitettua mustavalkofilmiä.

Jos käytössä on kaukoputki, okulaarista tulevan kuvan voi heijastaa levylle, mutta okulaariin ei saa katsoa, ellei kaukoputken eteen ole asetettu laadukasta suodinta tai suodatinkalvoa.

Suomessa nähtiin edellisen kerran osittainen auringonpimennys maaliskuussa 2015, ja seuraava osittainen auringonpimennys nähdään koko maassa kesäkuussa 2021. Täydellinen pimennys havaitaan samalla paikkakunnalla keskimäärin kerran 400 vuodessa. Suomessa edellinen täydellinen auringonpimennys nähtiin heinäkuussa 1990. Seuraavan kerran vastaavaa luonnonilmiötä päästään katselemaan vasta lokakuussa 2126.