Aurinko hellii laskiaisen viettäjiä – "Todella hieno kevättalvinen päivä"

Laskiaissunnuntaita vietetään talvisessa pakkassäässä lähes koko maassa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Päivä on laajalti aurinkoinen. Itäisessä ja lounaisessa Suomessa sekä Pohjois-Lapissa on jonkin verran pilvisyyttä, mutta aurinko pilkahtelee näilläkin alueilla.

– Oikeastaan kaikkialla muualla on täysin selkeää, eli todella hieno kevättalvinen päivä, sanoo päivystävä meteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta.

Lapissa pakkasta on yöllä ollut paikoin noin 35 astetta, maan keskiosissa 15–20 astetta ja etelässäkin kymmenisen astetta.

– Aamu on kylmä, mutta aurinko kyllä lämmittää päivällä lukemat etelässä viiden pakkasasteen vaiheille ja maan keskivaiheilla 5:n ja 10 pakkasasteen välille. Lapissa pysytään 10:n ja 20 pakkasasteen välimaastossa, Nyman kertoo.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kylmintä viime yönä oli Sallan Naruskassa. Siellä mittarilukema painui 37,2 pakkasasteeseen. Yö oli Naruskassa talven kylmin. Nymanin mukaan näin alhaisia lukemia mitataan maaliskuun harvoin, suurin piirtein kerran kymmenessä vuodessa.

Myös lauantain vastainen yö oli kylmä, kun Utsjoella mitattiin 37,9 astetta. Talvin alhaisin lukema on edelleen 39,1 astetta, joka mitattiin 5. helmikuuta Utsjoen Kevolla.

Pohjoiseen selvästi keskimääräistä kylmempää

Pohjoisessa Suomessa vietetään alkavalla viikolla yleisesti koulujen hiihtolomaviikkoa. Sääennuste lupaa pohjoiseen aurinkoa ja välillä aika koviakin pakkasia. Pohjoisimpaan Lappiin saattaa kuitenkin ajoittain tulla lumikuuroja Jäämereltä, ja loppuviikolla myös etelästä voi levitä pohjoiseen lumisateita. Tuuli on ennusteen mukaan heikkoa, joskin keskiviikkona saattaa lännestä puhallella vähän voimakkaammin.

Pakkasta luvataan päivisin noin 10–15 astetta, mutta keskiviikosta perjantaihin voi olla hieman lauhempaa. Öisin ennustetaan olevan pakkasta noin 15–25 astetta, joskin lähiöinä voi mittarilukema painua vielä 30 miinusasteeseen.

– Pohjoiseen on odotettavissa keskimääräistä selvästi kylmempi viikko, mutta aurinkoinen, Nyman tiivistää.

Talvi palaa myös Etelä-Suomeen

Eteläisessä Suomessa säähän vaikuttavat alkavalla viikolla matalapaineet, jotka ovat liikkumassa Suomen yli tai eteläpuolitse itään. Nymanin mukaan on vielä epävarmaa, kuinka pohjoiseen matalapaineet yltävät. Ensimmäinen matalapaine ja lumisadealue on saapumassa maanantai-iltana, ja näillä näkymin se liikkuu tiistain vastaisena yönä itään Etelä-Suomen yli. Etenkin tiistaiaamuksi on eteläiseen Suomeen odotettavissa huonoa ajokeliä.

– Lunta saattaa sataa ihan reilustikin etenkin etelärannikon läheisyydessä. Se on aika pienestä kiinni, mihin kovimmat lumisateet yltävät. Ne voivat vaihtoehtoisesti jäädä myös Suomenlahdelle.

Tiistaina sää kylmenee jälleen. Ennusteessa keskiviikkona on viikon kylmin yö, jolloin pakkasta voi etelässäkin olla jopa 20 astetta. Päivällä kuitenkin aurinko paistaa laajalti.

Seuraavaa matalapainetta odotetaan torstaiksi ja perjantaiksi, jolloin lumisateet saattavat yltää Etelä- ja Keski-Suomen ohella Etelä-Lappiin saakka. Eteläisessä Suomessa voivat lämpötilat nousta plussan puolelle ja lumen ohella voi sataa myös vettä. Ensi viikonlopuksi sään ennustetaan jälleen kylmenevän ja selkenevän.

– Talvi palaa keväisen helmikuun lopun jälkeen, Nyman arvioi alkavaa viikkoa.