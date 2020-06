Aurinko hellii tänään juhannuksenviettäjiä – Muistatko nämä hellejuhannukset?

Tänään vietetään juhannusaattoa. Ilmatieteen laitoksen mukaan juhannusaattona voi lähes koko maassa odottaa enimmäkseen aurinkoista ja poutaista säätä.

Eteläisessä Suomessa päästään nauttimaan hellelukemista, kun lämpötila kohoaa paikoin yli 25 asteeseen. Vain Pohjois-Lappiin on luvassa pilvisempää juhannussäätä.

Juhannuksena on monin paikoin voimassa metsäpalovaroitus. Sunnuntaina varoitus on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa koko maassa.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan päivän ylin lämpötila on juhannuksena tyypillisesti suuressa osassa maata 20 asteen tietämillä, Pohjois-Lapissa lähempänä 15 astetta. Yön alin lämpötila on tavallisesti noin 10 astetta, Pohjois-Lapissa lähellä viittä astetta. Keskimäärin joka toinen tai joka kolmas juhannus on poutainen ja myös aurinkoinen.

Tilastojen mukaan helteitä osuu joko juhannusaattoon tai juhannuspäivään keskimäärin kerran neljässä, rannikolla kerran viidessä ja Lapissa kerran 10 vuodessa. Edellisen kerran hellettä oli juhannusaattona viime vuonna, kun taas helteistä juhannuspäivää on vietetty viimeksi vuonna 2016. Yli 30 asteen lämpötiloja on osunut juhannukseen vain harvoin. Yksi mittaushistorian lämpimimmistä juhannuksista koettiin vuonna 1999, jolloin lämpötila nousi sekä juhannusaattona että juhannuspäivänä yli 30 asteeseen. Helteinen juhannus päättyi rajuihin ukkosiin. Yli 30 asteen lämpötiloja on mitattu juhannuksena myös vuosina 1973 ja 1935.

Viime vuoden juhannusaaton säätä sävyttivät helteet ja ukkoset. Aaton korkein lämpötila, 28,7 astetta, mitattiin Kouvolassa Utin lentoasemalla. Aaton aikana kylmä rintama liikkui maan yli itään aiheuttaen voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Maasalamoita havaittiin yli 10 000 kappaletta, ja esimerkiksi Joensuussa Linnunlahden havaintoasemalla satoi illalla kahden tunnin aikana 58 millimetriä. Juhannuspäiväksi sää viileni, mutta monin paikoin lämpötila nousi 20 asteen yläpuolelle tai sen tuntumaan.