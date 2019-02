Aurinkosähkö vaatii vihreän sydämen – asiantuntija kehottaa kuluttajia buumin keskellä varovaisuuteen talouslaskelmien kanssa

Suomessa on menossa aurinkosähköjärjestelmien myyntibuumi. Kiertävät kaupustelijat kolkuttelevat omakotiasukkaiden ovia maalla ja kaupungeissa. Kolholainen aurinkoenergian asiantuntija Timo Jodat kehottaa kuluttajaa olemaan varovainen lupausten suhteen.

– Meneillään on suorastaan huuma. Laitteiden hinnat ovat tulleet alas, hyötysuhteet parantuneet ja tekniikka on toimivaa, Jodat kertoo.

Ongelma on kuitenkin talousmatematiikka.

– Usein luvataan liian lyhyitä takaisinmaksuaikoja. Kannattaa muistaa, että ne ovat pienjärjestelmissä aina lähempänä kahtakymmentä kuin kymmentä vuotta, painottaa Jodat.

Hänen mielestään eurojen säästö ei voi olla aurinkoenergiajärjestelmien valitsemisen päämotiivi.

– Ympäristötietoisuus ja halu osallistua kestävään kehitykseen on hyvä perustelu valita aurinkoenergiaa sähkön tuottoon tai lämmitykseen. On surullista, jos motiivi on vain halu säästää euroissa. Surulliseksi sen tekee se, että ihminen kokee silloin ennen pitkää tulleensa huijatuksi, Jodat kärjistää.

– Aurinkosähköjärjestelmissä kannattavuus nousee kohteen koon ja sähkön kulutuksen kasvaessa. Suurin hyöty saadaan kauppakeskuksissa ja vastaavissa, joissa on paljon kattopinta-alaa ja suuri sähkönkulutus. Monet yritykset haluavat myös hyödyntää aurinkosähkön tuomaa myönteistä imagoa, Jodat sanoo.

Jodat on aurinkosähköjärjestelmien käyttäjä, alan asiantuntija, konsultti ja kauppamies.

– Työnantajani on aurinko, mutta edustan 8-vuotiasta tytärtäni. Toivon, että hänkin voi elää maailmassa, jossa kaikki on ok, Ympäristöenergia Jodatia edustava Jodat kertoo.

Viime viikolla hän kävi Pihtiputaalla Metsäkeskuksen järjestämässä aurinkoenergiaillassa. Kuluttajien kiinnostus on siirtynyt käyttövettä lämmittävistä aurinkolämpöjärjestelmistä valtakunnan sähköverkkoon kytkeytyviin aurinkosähköjärjestelmiin. Idea on käyttää itse tuotettua sähköä ja myydä ylituotanto energiayhtiölle.

Jodatin mukaan suomalaisten etäluettavien sähkömittareiden tarkkuus on ongelmallista kuluttajan kannalta.

– Mittarit mittaavat tuntikohtaisesti ja jopa vaihekohtaisesti. Yhtä aikaa voi olla sähkön ylituotantoa ja vajaatuotantoa. Kaikki ylituotanto kirjautuu sähkönmyynniksi ja vajaatuotanto sähkön ostoksi. Myynnistä saatava hinta on vain puolet sähkön ostohinnasta, Jodat selventää.

Kuluttajaa hyödyttää se, mitä enemmän voi korvata itse tuotetulla sähköllä kalliimpaa tuontisähköä. Silloin hyöty on 12–13 senttiä kilowattitunnilta. Tarkka mittaus kuitenkin pitää huolen, että osa sähköstä menee verkkoon vain 6 sentin hinnalla samalla kun joudutaan ostamaa sähköä tuplahinnalla.

Jodatin mukaan suosituimmat omakotitalojen 3 kW:n järjestelmät riittävät 9 kilowatin kiukaan lämmittämistä lukuun ottamatta vain kesäpäivinä huushollin sähkön tuottamiseen. Järjestelmä on silti yleensä ylimitoitettu omakotitaloon.

– Hyvällä tuurilla sähköstä voidaan itse käyttää puolet tai kaksi kolmasosaa, huonolla tuurilla vain kolmasosa. Loppuosa pitää myydä halvalla verkkoon.

Illassa kävi ilmi, että Pihtiputaalla on yksi sähköauto. Tuli puheeksi, riittääkö aurinkojärjestelmästä polttoainetta sähköauton tankkiin.

– Kesällä kyllä, mutta talvella ei. Kesällä aurinko tarjoaa kolmessa kuukaudessa puolet aurinkoenergiasta, talvella tarjonta on vain murto-osa. Talvi on Suomen ongelma, kiteyttää Jodat.

Talven tuoma lisäongelma on lumen kertyminen paneelien päälle. Silloin sitä vähäistäkään tuottoa ei tule.

– Lumen alle hautautuneita paneeleja ei kuitenkaan kannata kaivaa esille rikkoutumisvaaran takia, varoittelee Jodat.