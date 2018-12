Auto rysäytti aidan läpi Jyskän varastomyymälän seinään

Henkilöauto on suistunut tieltä ja törmännyt Jyskän Varastomyymälän seinään Jyväskylässä torstaina. Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta Vaajakoskentiellä kello 13.31.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa sattui henkilövahinkoja, mutta ei sivullisiin.

Pelastuslaitos kertoo tiedotusvastuun tapahtuneesta olevan poliisilla. Keskisuomalainen ei ole toistaiseksi saanut poliisia kommentoimaan tapahtunutta.

Onnettomuus on sattunut rakennuksen vastapäisellä puolella kuin missä sisäänkäynti on. Auto on suistunut ilmeisesti Vaajakoskentieltä verkkoaidan läpi seinään. Aita oli osittain maassa.

Keskisuomalaisen paikalla olleen toimittajan mukaan Audi-merkkisen auton keula on murskana. Myös rakennuksen seinässä on hieman vaurioita.