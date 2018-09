Autoilijoiden syytä varautua jo syksyn ensimmäisiin liukkaisiin – öistä tulossa hyvin kylmiä

Kuismaksi nimetty syysmyrsky heikkenee lähituntien aikana lännestä alkaen, kertoo Ilmatieteen laitos Twitterissä. Myrsky on aiheuttanut runsaasti vahinkoja, ja yksittäisten puuskien tuulenvoimakkuudeksi on mitattu yli 21 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan tuuli on lähitunteina vielä hyvin puuskaista maan kaakkoisosassa.

Sää kylmenee ja yöpakkasia on luvassa koko maahan. Autoilijoiden onkin syytä varautua syksyn ensimmäisiin liukkaisiin koko maassa, muistuttaa Ilmatieteen laitos. Ennen liikenteeseen lähtöä kannattaa tarkistaa voimassa olevat varoitukset ja ajokeli.

Ajo-olosuhteet ovat lähipäivinä pääosin normaalit ja kuivat, mutta öisin ja aamuisin voi lähinnä vesistöjen läheisyydessä sekä silloilla ja rampeissa esiintyä paikoin kuuraa ja mustaa jäätä, laitos kertoo.

– Nämä ensiliukkaat tahtovat aina yllättää autoilijat, ja juuri paikallisuuden vuoksi ne ovatkin hyvin yllättäviä. Pyrimme varoittamaan liukkaista entistä herkemmin, jotta ikäviltä onnettomuuksilta vältyttäisiin, sanoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman tiedotteessa.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Kuisma-myrsky väistyy tänään vähitellen Suomen itäpuolelle. Pohjoisesta virtaa koko maahan kylmää ilmaa. Tuuli heikkenee ja sää muuttuu selkeämmäksi, joten seuraavista öistä on tulossa hyvin kylmiä.

Jo ensi yönä lämpötila laskee maan länsi- ja pohjoisosassa pakkasen puolelle, etelässä ja idässä lämpötila pysyy pääosin nollan yläpuolella runsaamman pilvisyyden vuoksi. Öistä kylmin on perjantain ja lauantain välinen yö, jolloin lähes koko maassa on pakkasta. Kylmimmillään lämpötila on lännessä ja pohjoisessa jopa kahdeksassa miinusasteessa. Päivisin aurinko kuitenkin lämmittää ja lämpötila kohoaa 5–10 asteen välille, Lapissa nollan ja viiden plusasteen välille.

Lauantain kuluessa lounaisvirtaus alkaa voimistua ja siten myös yöt muuttuvat lämpimimmiksi.

Jopa 18 000 kotia ollut ilman sähköä eri puolilla Suomea

Myrskyn laantumista voi arvailla myös Energiateollisuuden sähkökatkoskartasta. Iltapäivällä kahden jälkeen yhteensä jopa 18 000 kotitaloutta oli ilman sähköä eri puolilla Suomea. Katkoksia oli yli 90 kunnassa lukuisien sähköyhtiön alueella.

Hieman ennen neljää sähköttä olevia asiakkaita oli palvelun mukaan noin 10 000 yhteensä 74 kunnassa ja 14 yhtiöllä.

Paljon sähköttömiä talouksia on esimerkiksi Orimattilassa Päijät-Hämeessä, Joutsenossa Etelä-Karjalassa ja Kouvolassa Kymenlaaksossa. Orimattilassa sähköttömiä asiakkaita oli hieman ennen kello neljää noin 800, muissa mainituissa kunnissa hieman yli 500.

Katkosalueita on edelleen muutamissa kunnissa länsirannikolla sekä laajemmin maan keski- ja itäosissa.

Tuulenpuuskat voivat myös vaikeuttaa tänään liikennettä, varoittaa Liikennevirasto. Esimerkiksi Eurajoella Satakunnassa sivutuuli yllätti aamupäivällä pakettiauton kuljettajan, jonka auto suistui peräkärryineen katolleen ojaan. Satakunnan pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut.