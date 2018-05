Autovarkaat pahoinpitelivät silminnäkijän henkihieveriin Vantaalla – Oikeus: "Silmitöntä väkivaltaa"

Autovarkaissa olleet parikymppiset miehet hakkasivat ja puukottivat paikalle sattuneen silminnäkijän henkihieveriin Vantaalla helmikuussa. Vantaan käräjäoikeus tuomitsi kolmikon tänään murhan yrityksestä pitkiin vankeusrangaistuksiin.

Väkivalta tapahtui taloyhtiön parkkipaikalla Laulurastaanpolulla Vantaan Kulomäessä perjantain ja lauantain välisenä yönä helmikuun viimeisenä viikonloppuna. Kolme miestä yritti varastaa auton parkkipaikalta, kun uhri, nelikymppinen pakistanilainen mies sattui paikalle.

Oikeuden mukaan tuomitut lähtivät ajamaan uhria takaa. Noin 150 metrin takaa-ajon jälkeen miehet kävivät uhrin kimppuun ja löivät ja viilsivät tätä veitsellä. Uhri yritti paeta, mutta tuomitut jatkoivat hänen seuraamistaan ja puukottamistaan.

– Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa uhriin on kohdistettu aivan silmitöntä väkivaltaa lyömällä häntä hyvin useita kertoja teräaseella ja lukuisia kertoja kirveen hamarapuolella. Uhria on tässä vaiheessa pahoinpidelty myös nyrkeillä lyömällä ja potkimalla, oikeus toteaa tuomiossaan.

Lopuksi tuomitut oikeuden mukaan jättivät uhrin maahan makaamaan ja veivät tältä kännykän, jotta hän ei voisi soittaa apua.

– Teko on tapahtunut yöaikaan. Tapahtuma-aikaan on myös ollut kova pakkanen. Teko on jäänyt yritykseksi vain siitä sattumanvaraisesta seikasta johtuen, että ulkopuolinen henkilö on nähnyt osittain tilanteen, soittanut paikalle apua, asianomistaja on saatu sairaalahoitoon eikä hän ole kuollut vammoihin, oikeus toteaa.

Uhrin kehossa oli liki 20 eriasteista teräaseen aiheuttamaa vammaa. Oikeuden mukaan ilman välitöntä hoitoa vammat olisivat todennäköisesti johtaneet nopeasti kuolemaan.

"Pyrkivät varmistamaan, että uhri kuolee"

Tuomitut myönsivät teon osittain, mutta kiistivät syytteen murhan yrityksestä. He katsoivat syyllistyneensä korkeintaan tapon yritykseen tai törkeään pahoinpitelyyn.

Oikeus korosti, että tapaus eroaa hyvin olennaisesti tyypillisistä tapon yrityksenä tuomituista tapauksista.

– Näissä tapauksissa rikos on usein tehty siten, että on lyöty yhden kerran äkkipikaistuksissa teräaseella uhrin ylävartaloon ja tilanne kokonaisuudessaan on kestänyt vain muutamia tai muutamia kymmeniä sekunteja.

Tällä kertaa rikos oli oikeuden mukaan tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla ja se oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

– Käräjäoikeus katsoo, että kerrottu menettely ilmentää sitkeää surmaamispyrkimystä eli että tekijöillä on ollut nimenomainen tarkoitus aiheuttaa uhrin kuolema. Lopuksi uhrilta on vielä anastettu puhelin, minkä jälkeen uhrilla ei ole ollut mahdollisuutta soittaa paikalle apua. Tällä toimenpiteellä on siis pyritty varmistamaan se, että uhri ei jää henkiin, oikeus sanoi.

Kasper Joakim Hautajoki, 19, Vili Eemeli Valdemar Hämäläinen, 21 ja Aapo Aleksanteri Suni, 21, tuomittiin kukin yhdeksän ja puolen vuoden vankeuteen muun muassa murhan yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä.