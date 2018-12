Avarat tilat ja maanläheisyys toivat jo harjannostajaisissa ilon – Suomen toiseksi suurin hirsirakennus valmistuu ensi kesäksi Keuruulle

Multialta kotoisin oleva Mauri Riikonen odottaa jo loppukevättä, jolloin hän pääsee muuttamaan uuteen kotiin, Keuruun Varissaareen Palvelukoti Hilmarille nousevaan komeaan asumisyksikköön. Arjessa Oy:n rakennushankkeessa Keurusselän rannalle kohoaa Suomen toisiksi suurin hirsitalo.

– Mukavalta tuntuu ja avaralta näyttää. Toivon, että saan vähän isomman huoneen kuin nykyinen ja että siinä on oma wc. Huonekalut minulla on itselläni: sänky, pöytä, tuolit ja nojatuoli. Olen innokas liikkumaan, ja käyn paljon kävelyllä, joten saa nähdä, tuleeko täällä liikutuksi entistä enemmän, myhäili Riikonen palveluasumisyksikön harjannostajaisissa maanantaina.

Arjessan toimitusjohtaja Pasi Kohtala saattoi heti luvata Riikoselle, että hän saa ison huoneen, jossa on oma suihku ja wc. Kohtala huomautti myös, että asukkaiden ulkoilumahdollisuudet paranevat valtavasti, kun he muuttavat Juurikkaniemestä neljännen kerroksen tiloista maatasoon.

– Olemme jo hankkineet riippukeinuja, joita ripustetaan ensi kesänä lähipuihin. Iso piha-alue mahdollistaa mukavan yhdessäolon ulkona, iloitsi Hilmarin vastaava hoitaja Sanna Peltonen.

Pasi Kohtala sekä Arjessa Oy:n palvelujohtaja Ari Vaaranmaa ja viestintäjohtaja Johanna Norrena kertoivat noin viisi miljoonaa euroa vaativassa rakennusinvestoinnissa kiinnitetyn huomiota etenkin tilojen toimivuuteen, turvallisuuteen, ekologisuuteen sekä asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointiin. Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita tarjoava, vuonna 1994 perustettu Hilmari siirtyi Arjessan omistukseen elokuussa 2017.

Nyt Hilmari on 28-paikkainen, ja se työllistää parikymmentä sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Uudesta yksiköstä tulee 40-paikkainen – kasvua odotetaan sekä asukas- että työntekijämäärään.

– Kokonaisuus rakentuu neljästä siivestä, joiden keskellä on yhteistiloja – kuten keittiö, ruokatila, sauna ja väestösuoja. Kussakin siivessä on kymmenen huonetta ja yhteinen keittiö-oleskelutila. Maurinkin koti tulee olemaan selvästi suurempi kuin viranomaismääräykset edellyttävät, sillä tavoite on viihtyisä pienryhmäasuminen, Kohtala ja Vaaranmaa esittelivät.

Kokonaisuudessa on 2 200 asumisneliötä, ja tonttikin on hehtaariluokkaa. Hirttä on tarvittu yhteensä noin seitsemän kilometriä, ja runkotolppiin menee yksitoista kilometriä puutavaraa.

Toukokuussa valmistuva talo on Arjessalle toistaiseksi ainoa kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien yksikkö; muut eri puolilla maata tarjottavat palvelut on suunnattu muun muassa lastensuojeluun ja ikäihmisten asumiseen.

Ja se Suomen suurin hirsirakennushan on vuonna 2015 valmistunut Pudasjärven koulu­kampus.