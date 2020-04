Avataanko koulut? Miten käy kesätapahtumille? Seuraa suoraa lähetystä hallituksen tiedotustilaisuudesta tästä

Hallituksen ministerit ja asiantuntijat ovat kokoustaneet tänään koronavirustilanteesta Helsingin Säätytalossa. Kokous alkoi kello 10.

Hallituksen tiedotustilaisuuden on määrä alkaa noin kello 19.30 Valtioneuvoston linnassa. Voit seurata tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä tässä jutussa.

Hallituksen on määrä arvioida, millä tavalla ja millä aikataululla koronaviruksen leviämistä estäviä rajoituksia voitaisiin alkaa purkaa. Keskusteluiden pohjana on se, miten koronaepidemia on Suomessa edennyt. Pöydällä ovat niin kesätapahtumia koskettava kokoontumisrajoitus kuin koulujen avaaminen. Vielä on kuitenkin epävarmaa, tekeekö hallitus jo tänään linjauksia koulujen osalta.